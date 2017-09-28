Компания «Вим-Авиа», у которой возникли серьезные проблемы, будет перевозить пассажиров до 15 октября; билеты на более поздние сроки надо будет сдавать в кассы по месту покупки. Это решение приняли в Минтрансе по итогам заседания оперативного штаба.

В отношении авиакомпании подан иск о банкротстве – с таким иском обратился в суд «Мосстройэкономбанк» в лице конкурсного управляющего госкорпорации «Агентства по страхованию вкладов». Как сообщает информационное агентство РБК, сумма иска превышает 88 миллионов рублей. При этом по данным Росавиации общая кредиторская задолженность «Вим-Авиа» составляет около 7 миллиардов рублей, и самолеты компании в Турции, Бельгии и Франции арестованы.

В Госдуме ищут возможность предотвратить повторение случившегося с «Вим-Авиа» у других авиакомпаний. Как передает информационное агентство «Интерфакс», Росвиация предложила ввести новый сбор в размере 10 рублей с билета для создания страхового резерва на случай банкротства авиакомпаний. С такой инициативой перед депутатами выступил глава Росавиации Александр Нерадько. По его оценке, сбор позволит создать резерв в 1 миллиард рублей.

Нерадько не скрыл, впрочем, что авиакомпании выступают против введения сбора. Однако в Думе сознают, что необходимо каким-то образом обезопасить пассажиров. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, парламентариям нужно срочно подготовить соответствующий закон. «Плохо то, что мы постоянно наступаем на одни и те же грабли», – приводит информационное агентство ТАСС слова Володина.

Напомним, «Вим-Авиа» с лета 2017 года задерживает и отменяет рейсы – в связи с задолженностью за топливо и обслуживание самолетов. 25 сентября «Вим-Авиа» прекратила выполнять чартерные рейсы. Против руководителей компании возбуждено дело о хищении денег пассажиров. По версии Следственного комитета, компания продавала билеты, понимая, что не сможет рассчитаться за топливо и обслуживание самолетов.

Брифинг в Ростуризме после закрытого заседания штаба по возвращению из-за рубежа клиентов «Вим-Авиа» Андрей Любимов / АГН "Москва"

По некоторым данным, владелец «Вим-Авиа» Рашид Мурсекаев пока находится в России. Ранее СМИ сообщили, будто он улетел из страны, однако интернет-издание Business FM со передает, будто его допрашивают следователи. Кроме того, по информации издания, задержан генеральный директор «Вим-Авиа» Александр Кочнев, а у ключевых представителей авиакомпании в ночь на 28 сентября провели обыски.

В то же время по сведениям информационного агентства «Интерфакс», на которые ссылается интернет-издание «Медуза», задержаны гендиректор Кочнев и главный бухгалтер компании Екатерина Пантелеева, а собственники «Вим-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию.

Минтранс объявил, что деятельность «Вим-Авиа» фактически прекращена.

Происшедшее вызвало значительный резонанс. Президент России Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии, передает информационное агентство РИА Новости. СМИ связывают это именно с кризисной ситуацией вокруг авиакомпании «Вим-Авиа».

Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации согласился Алексей Синицкий, главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение». По его мнению, необходимо действительно внести соответствующие изменения в законодательство – это поможет избежать возникновения кризисных ситуаций такого рода впредь.

Пассажиры в зале ожидания Сергей Киселев / АГН "Москва"

«Здесь нужна законодательная мера, совершенно четкая и понятная, и о ней уже много лет говорят. Мы, по крайней мере, уже давно о ней говорим, но никто не слушает. Необходимо ввести в законодательстве о финансовой несостоятельности и банкротстве некоторые изменения, аналог того, что существует в американском законодательстве относительно банкротства и защиты от кредиторов.

Опыт американской гражданской авиации показывает, что это нужно. После 11 сентября 2001 года гражданскую авиацию в США лихорадило несколько лет, и все крупнейшие авиакомпании прошли через процедуру банкротства (а некоторые и не по одному разу). Но там, даже если банкротство проходит авиакомпания, которая перевозит больше пассажиров, чем вся российская гражданская авиация вместе взятая, она не прекращает свою операционную деятельность. Потому что этот момент учтен в законодательстве.

Вот и нам необходимо ввести нечто подобное. Причем речь тут идет не только об авиакомпаниях. Даже если эта защита от кредиторов не будет глобальной, нужно, чтобы она касалась хотя бы предприятий с непрерывным циклом производства. К этой категории можно отнести и металлургические предприятия, и ряд других. Например, алюминиевый завод нельзя остановить: если вы его остановите, потом придется строить новый.

Словом, меры по защите таких предприятий и компаний нужны, и как их ввести, более или менее понятно. Можно посмотреть, как именно это сделано в США, например, почему это происходит. И почему там люди или организации, которым авиакомпания должна, когда она уходит под защиту от кредиторов, готовы выдать ей новый кредит. А готовы они потому, что в этом случае в очереди кредиторов они передвигаются в начало и скорее смогут получить деньги, когда у компании появятся средства.

Ведь если авиакомпания летает, у нее есть шанс с кредиторами расплатиться. Вот если она остановилась, тогда точно уже расплатиться не сможет. У авиакомпаний почти нет собственных активов, чтобы расплатиться – реальной собственности у нее практически нет, все самолеты обычно находятся в лизинге, в аренде. Так что тут нужна законодательная мера, которая урегулирует ситуацию.

А что касается создания всевозможных фондов на случай банкротства… Ну, вот создали такой фонд для туристов, теперь будем создавать для авиакомпаний, потом еще для чего-нибудь. Но сколько можно этих фондов создавать? И на кого ляжет финансовая нагрузка? Авиакомпании же попадают в такую ситуацию, как у «Вим-Авиа», не потому, что кто-то украл деньги – тут дело в том, что у них высокая финансовая нагрузка и высокие долговые обязательства. У кого резервов хватает, те сложный период перехода из летнего расписания в зимнее проходят нормально. А те авиакомпании, которым негде перекредитоваться, налетают на кассовый разрыв.

Если облагать авиакомпании какими-то дополнительными сборами для создания этого фонда, то получится, что финансово устойчивые компании станут тратить больше средств, чтобы поддержать финансово неустойчивые. В результате они сами могут перейти в категорию финансово неустойчивых. А вот если говорить об увеличении цены билетов, то, к сожалению, это верно, билеты должны быть дороже. Нынешний уровень конкуренции этого требует.

Сейчас за границей из-за случившегося с «Вим-Авиа» зависло порядка пяти тысяч человек. Конечно, им в этой ситуации не позавидуешь. С другой стороны, с начала года до сегодняшнего момента «Вим-Авиа» перевезла 1,8 миллиона человек. И эти люди слетали дешево.

Что же произошло? Ну, у «Вим-Авиа» были планы по развитию бизнеса. Возможно, они были чересчур агрессивными и самонадеянными. Реализация этих планов затянулась, а компания под них взяла большой парк самолетов. То есть она увеличила свои расходы, а доходы ее еще не выросли так, как планировали. Если посмотреть на отчетность, то по сравнению с прошлым годом перевозки выросли на 22%, а доходы авиакомпании, ее выручка – только на 11%.

То есть то, что случилось, случилось не из-за какой-то недобросовестности «Вим-Авиа» – эта ситуация может задеть любую авиакомпанию. Вопрос в том, кто способен перекрыть временные убытки, а кто – нет», – сказал Алексей Синицкий.

Между тем стало известно, что «Агентство по страхованию вкладов» решило отозвать заявление о банкротстве авиакомпании «Вим-Авиа». Как сообщило интернет-издание RNS, агентство уже обратилось в суд с этой целью, «учитывая возникшую социальную напряженность, связанную с деятельностью ООО “Авиакомпания "Вим-Авиа"”».

«Данные действия позволят соблюсти законные интересы граждан и принять наиболее эффективные решения для всех участников ликвидационного процесса», – приводит агентство отрывок из сообщения АСВ.