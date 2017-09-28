Региональное правительство Каталонии собирается провести 1 октября в одностороннем порядке референдум об отделении Каталонии от Испании. Эта тема оживленно обсуждается в СМИ. Особенно авторов занимает категоричность, с которой каталонское руководство настаивает на необходимости действовать в соответствии с исходом референдума. The Economistпредлагает свою интерпретацию ситуации.

Главная проблема, по мнению автора, в том, что этот референдум нелегален. Каталонское правительство утверждает, что его результат будет обязательным к исполнению. Но такой подход противоречит испанской конституции, которая действует с 1978 г. и в свое время была поддержана более чем 90% каталонских избирателей. Согласно этой конституции, Каталония получила значительную автономию, но была признана неотъемлемой частью Испании. Вносить изменения в конституцию может только испанский парламент. Таким образом, попытки отсоединиться на основании исхода такого регионального референдума противоречат конституции.

Традиционные выступления кастельеров в центре Барселоны, сентябрь 2017 calafellvalo / Flickr

Испании, действительно, совершенно не хочется расставаться с Каталонией. Ее население составляет 16% от населения всей страны, и на ее долю приходится 19% ВВП, потому что Каталония — одна из богатейших областей Испании. До недавнего времени каталонский националисты в целом не возражали против статуса-кво. Росту сепаратистских настроений способствовали два фактора. Во-первых, Испания отказала Каталонии в дополнительном увеличении автономии. Во-вторых, общественность оказалась враждебно настроена по отношению к центральному правительству из-за невзгод, которые последовали в результате финансового кризиса.

Порт Барселоны Sarah Mittermaier

Тем не менее, сепаратизм остается умеренным. Согласно опросам, проводившимся каталонским правительством, 70% каталонцев хотят, чтобы референдум состоялся, однако всего 48% хотят, чтобы он состоялся вопреки возражениям испанского руководства (а испанское руководство возражает очень красноречиво). Отделиться от Испании хочет только 41% каталонцев.

Аналогичный референдум уже проходил в Каталонии в 2014 г., напоминает автор. Ничто не предвещает, что новое начинание будет более результативно, чем предыдущий эпизод. Большинство противников отсоединения, скорее всего, вообще не пойдут голосовать. Каталонское правительство, по всей видимости, рассчитывает на мощную общественную мобилизацию: после арестов, связанных с референдумом, в Барселоне имели место массовые протесты. Однако трудно судить, оправдается ли этот расчет.

Призыв голосовать за отделение Каталонии от Испании на референдуме 2014 года Gerhidt / Wikimedia Commons

В основе всей этой истории, заключает автор, лежит стратегический тупик. Сепаратистское движение в Каталонии встречает недостаточно поддержки как внутри региона, так и за его пределами, в результате чего ни о какой актуальной перспективе независимости речи быть не может. Но эти настроения не исчезают с ростом благополучия, как ожидали испанские власти, поэтому напряженность остается. Большинству каталонцев нынешняя ситуация последовательно не нравится. Их недовольство требует скорее политической, нежели правовой реакции. Проблема в том, что вести диалог в такой накалившейся обстановке крайне трудно.