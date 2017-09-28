Владимир Путин подписал указ о назначении начальника своего управления по вопросам противодействия коррупции Олега Плохого первым заместителем министра юстиции. А в Кремле теперь вопросы коррупции будет курировать Андрей Чоботов, который прежде был руководителем секретариата Сергея Иванова — бывшего главы Администрации президента (АП), а ныне спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. «Коммерсантъ» в четверг пишет, что инициатором перестановки был глава АП Антон Вайно.

Перестановка между АП и Минюстом — первая ротация кадров на федеральном уровне в новом политическом сезоне, пока что в сентябре менялись лишь губернаторы.

Андрей Чоботов

Андрей Чоботов родился 13 августа 1960 года в Приморском крае. В 1982 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, затем сразу поступил на службу в органы госбезопасности, где пробыл до 1999 года. Вся его публичная карьера, пока что, была связана с Сергеем Ивановым. В 1999 году он занял пост заместителя руководителя аппарата Совета безопасности, с 2001 года — помощника министра обороны, с 2004 года — начальника аппарата министра обороны. В 2008–2011 годах являлся членом Военно-промышленной комиссии при федеральном правительстве. В 2011–2016 годах возглавлял секретариат главы АП Сергея Иванова. Имеет звание генерал-лейтенанта запаса.

Управление президента по вопросам противодействия коррупции было создано в структуре ПА в декабре 2013 года. Формально его полномочия заключаются в том, чтобы обеспечить «реализацию президентом его полномочий по проведению государственной политики в области противодействия коррупции». Олег Плохой был назначен главой управления в момент его создания, его деятельность тогда курировал глава АП — сначала Сергей Иванов, а затем Антон Вайно.

Плохой не запомнился громкими выступлениями, он даже интервью давал исключительно редко, хотя, казалось бы, тема коррупции очень чувствительна для российского общества. Хотя в апреле 2015 года, на заседании экспертного совета он заявил о необходимости взаимодействовать с общественными структурами в вопросе борьбы с коррупцией. Хотя, по его словам, среди общественников в этом вопросе встречаются не только альтруисты, но и те, для кого целью становится самопиар.

Олег Плохой psj.ru

Близкий к АП собеседник «Коммерсанта» рассказал, что инициатором перестановок был Антон Вайно, который таким образом пытается «освежить работу управления». По словам источника, Олег Плохой «хорошо поработал в должности, ушел фактически на повышение». Один из бывших сотрудников АП считает, что для господина Вайно главным было переместить Олега Плохого: доверить «потоки информации он предпочел Андрею Чоботову как хорошему аппаратчику и офицеру».

Вице-президент международной организации Transparency International Елена Панфилова заявила «Коммерсанту», что про Чоботова можно сказать то же, что и про Олега Плохого — «о них ничего не известно». Впрочем она признала, что «из профессиональных источников» «ничего плохого об Олеге Плохом не слышала, равно как и ничего хорошего: работал, избегал публичности». Впрочем, деятельность управления вообще не является прозрачной — разве что раз в полгода на заседании Совета при президенте по противодействию коррупции представлялся доклад о проверке деклараций чиновников.