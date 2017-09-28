В Госдуму внесли проект закона, согласно которому представителями в судах по гражданским и арбитражным спорам смогут быть только дипломированные юристы. Не все представители юридического сообщества однозначно одобрили эту идею.

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных ею специалистов, в предложенном варианте такая инициатива способна вызвать целый ряд проблем. Кроме того, она не гарантирует роста качества услуг и осложнит планирующуюся адвокатурой вместе с Минюстом реформу отрасли.

В пояснительной записке к документу, предложенному на рассмотрение Госдумы председателем думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, говорится, что проект закона «разработан в целях обеспечения реализации прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи». Как подчеркивает автор законопроекта, нередко «представитель называет себя адвокатом или юристом, не имея юридического образования, а гражданину, который нанимает такого представителя для участия в суде, введение в заблуждение и даже обман не всегда очевидны».

В связи с этим парламентарий предлагает внести изменения в ст. 49 Гражданского процессуального и ст. 59 Арбитражного процессуального кодексов. Главной идеей при этом является ограничение круга судебных представителей лицами с высшим юридическим образованием. По расчетам Крешенинникова, эти изменения могли бы вступить в силу с 1 июля 2018 года, но при этом не распространяться на судебные процессы, начатые до этой даты.

По оценке представителей Федеральной палаты адвокатов, проект закона «Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» разработан главным образом в интересах Ассоциации юристов России, которую возглавляет тот же депутат Павел Крашенинников.

Действительно, эксперты, опрошенные «Полит.ру», не исключили, что, несмотря на формально правильные предложения, принятие этого закона осложнит положение граждан, которые по каким-либо причинам не могут сами представлять собственные интересы в суде и доверяют это своим родственникам, друзьям и знакомым. Таким людям, по всей видимости, придется обращаться к помощи юристов, что будет, в частности, означать и необходимость найти квалифицированных специалистов, и заметные финансовые затраты.

Кроме того, эксперты подчеркнули: факт наличия диплома юриста не гарантирует оказания качественных услуг. Сходную позицию заняли и опрошенные газетой юристы.

«Законопроект предъявляет требование лишь к наличию диплома. При этом в нем отсутствуют требования к опыту юриста, нет ответственности за оказание неквалифицированной правовой помощи, нет организации, которая бы обеспечила соответствие представителей определенным стандартам и наличие квалификации, – цитирует издание пояснение первого вице-президента Федеральной палаты адвокатов РФ Евгения Семеняко. – Этот проект открывает дорогу в суды вообще всем желающим, включая лиц, изгнанных из адвокатуры».

Семеняко также высказал мнение, что в результате принятие подобного закона Ассоциация юристов России «фактически берет на себя роль структуры, которая, минуя идущие сейчас процессы, хочет самостоятельно решить вопрос о допуске к судебному представительству».

Как заявили газете представители юридического сообщества, хотя у граждан останется возможность представлять свои интересы самостоятельно, было бы неплохо предусмотреть исключения и разрешить представлять интересы физических лиц неюристам по небольшим и несложным спорам. Они также отметили, что исключения стоило было сделать и для работников юридических лиц, чтобы не возникло ситуации, когда руководитель организации не сможет представлять ее интересы в суде.

Прокомментировать подробнее предложенную Крашенинниковым идею для «Полит.ру» согласился Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры». По его оценке, хотя документ ставит целью повышение качества услуг для граждан, вынужденных отстаивать свои интересы в суде, однако на деле это нововведение не улучшит ситуации.

«Сама по себе идея ограничения возможности судебного представительства только теми лицами, которые имеют высшее юридическое образование, направлена на повышение качества оказываемых услуг. Это должно стать гарантом того, что граждане получат помощь надлежащего уровня.

Но проблему это не решит – некачественные услуги очень часто оказывают и представители с высшим юридическим образованием. Решением могла бы стать адвокатская монополия, но это неизбежно привело бы к повышению цен и нехватке специалистов – адвокатов не так много, и большая часть из них специализируется на уголовных делах.

Возможно, стоит подумать о введении трехуровневой системы – адвокаты, которые могут представлять интересы и по уголовным делам, и по гражданским, юристы, которые имеют право выступать в суде по гражданским делам, и юристы без права судебного представительства. Однако на деле реализация такой системы потребует много времени и затрат», – объяснил Владимир Старинский.

Между тем та же идея содержится и в законопроекте Верховного суда Российской Федерации, который планируется вынести на пленум в октябре, утверждает газета.