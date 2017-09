«Коммерсантъ» в статье «Из тяжелых фигур в спешке» пишет о том, почему Виктор Толоконский и Рамазан Абдулатипов сломали порядок губернаторских отставок.

«"Высочайший" загляделся на чужое золото»: компания изучает покупку «Золота Камчатки» у Виктора Вексельберга.

«Неюристов лишают судебных перспектив»: представлять интересы в спорах смогут только обладатели дипломов.

В статье «У банков кончились доллары и евро» РБК пишет, что ЦБ зафиксировал рекордный объем по сделкам валютного свопа.

«За "ВИМ-Авиа" влетело правительству»: Владимир Путин назвал виновных в транспортном коллапсе.

«Желанная санация»: Moody's назвало вероятность господдержки МКБ позитивным фактором.

«Работа теряет гибкость»: рекрутинговая компания Hays выявила проблемы российского рынка труда.

«Известия»: «Школы допустят к врачебной тайне». Учебные заведения будут получать информацию о состоянии здоровья учеников из поликлиники.

«Стритрейсеров притормозят»: рабочая группа Госдумы предлагает ввести миллионные штрафы и лишать свободы за уличные гонки.

«Воздушной реформе дали зеленый свет»: Правительство одобрило проект стратегии развития аэронавигационной системы.

«Газета.ru» в статье «Я иду к тебе на встречу, я краду тебе цветы» пытается объяснить, зачем москвичи обворовывают общественные клумбы.

«"ВИМ-Авиа" долетела до президента»: Путин указал главе Минтранса Соколову на неполное служебное соответствие.

The Economist: «Саудовская Аравия наконец разрешит женщинам водить машины» (Driving change: Saudi Arabia will finally allow women to drive). Но помимо этого, ультраконсервативному королевству нужны и другие изменения.

«Следующая волна: новое дерзкое поколение китайских предпринимателей» (The next wave: China’s audacious new generation of entrepreneurs). Производители и потребители скоро почувствуют их появление.

Bloomberg: «Европарламент устанавливает Brexit'у рубежи» (EU Parliament Sets Brexit Red Lines). Европарламент собирается потребовать, чтобы главный суд ЕС сохранил свои полномочия в Британии и после 2019 г.

«Европейские финансовые реформы вызывают вопросы к США» (Europe's Financial Reforms Raise Questions for the U.S.). Европейские рынки готовятся к амбициозным реформам, по итогам которых их рынки капитала станут более прозрачными и дружественными к инвесторам.

The Wall Street Journal: «В Германии Шойбле решил оставить пост министра финансов» (Germany's Schäuble Set to Step Aside as Finance Minister). Вольфганг Шойбле, одна из самых влиятельных фигур в еврозоне, решил уйти в отставку после выборов в Германии.

«Курды проголосовали за независимость на спорном референдуме» (Kurds Voted in Favor of Independence in Disputed Referendum). 93% курдов проголосовали за независимость от Ирака на референдуме, который вызвал недовольство у Багдада и у иракских соседей.