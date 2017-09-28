Общероссийский народный фронт подвел промежуточный итог своей работы по изучению состояния дорог в России. Сделано это в понятной и доступной форме рейтинга. В тройку городов с худшими в стране дорогами вошли Махачкала, Орск и Тверь. Лучшими в России дорогами, по мнению экспертов ОНФ, могут похвастаться Тюмень, Майкоп и Белгород.

Публиковать рейтинг разбитых дорог — беспроигрышное занятие, вряд ли в ближайшее десятилетие в России стоит ожидать того, что все сотни тысяч километров дорог и улиц будут приведены в удовлетворительное состояние. Другой вопрос, насколько это поможет самому ОНФ, например, принять участие в президентской кампании. Тут может оказаться, что услуги «фронтовиков», все-таки, не нужны.