«Ротация в губернаторском корпусе РФ продолжится, в ближайшей перспективе своих постов могут лишиться от пяти до восьми глав российских регионов», — сообщил незадолго до последней пока отставки «Интерфаксу» источник, близкий к Кремлю. Получается, что заменены будут 9-12 губернаторов, это 10-15% от списочного состава всего губернаторского корпуса.

Как раз в четверг Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина — уже пятого за последнее время. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Александр Цыбульский, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития.

Александр Цыбульский kremlin.ru

В Москве уже обращали внимание на то, что в НАО есть проблемы с реализацией «майских указов» президента о повышении зарплат бюджетникам, а также губернатору указывали на низкие темпы строительства социальных объектов в регионе.

Александр Цыбульский родился в столице в 1979 году, в 1996-2005 гг. проходил службу в Вооруженных силах. закончил Военный университет Минобороны и Московский институт международного бизнеса, в 2006-2013 гг. занимал различные должности в Минэкономразвития, Минрегразвития и аппарате правительства. В 2014 году был назначен заместителем главы Минэкономразвития.

Несмотря на то, что в стране проходит серия отставок губернаторов, нельзя не заметить, что они не похожи друг на друга.

Пока наименее приятно выглядит отставка Николая Меркушкина. Хотя, как сказано в указе о прекращении его полномочий, отставка была добровольной, во время встречи с его преемником, Дмитрием Азаровым это никак не подчеркивалось. Впрочем, Меркушкин получил новую должность, пусть и декоративную: теперь он спецпредставитель президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Николай Меркушкин samregion.ru

Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев никакого нового назначения не получил, но зато прямо перед отставкой был награжден Орденом «За заслуги перед отечеством» II степени. В тексте указа сказано, что Шанцев таким образом отмечен «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу».

В этот же ряд вписывается и отставка Игоря Кошина — известно о ней стало из публикации сообщения на сайте Кремля.

Впрочем, как остроумно отметили шутники, отсутствие уголовного дела — уже орден, а значит по крайней мере Меркушкина можно поздравить, ведь если бы к нему были вопросы у правоохранительных органов, то президент вряд ли стал его назначать на новую должность, пусть и синекуру. Кошин человек молодой (43 года) и может претендовать на более значимый пост, возможно даже в бизнесе.

Иначе обстоят дела с бывшими главами Красноярского края и Дагестана. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в среду заявил об отставке своим коллегам — членам краевого правительства и депутатам. По отзывам тех, кто присутствовал на заседании, речь Толоконского была очень сентиментальной и всем понравилась.

Отставка главы Дагестана Рамазана Абдулатипова обставлена несколько иначе: он приехал в столицу, где провел несколько встреч в Администрации президента, после чего и решил подать в отставку. Об этом быстро узнали журналисты и стали звонить Абдулатипову — он информацию подтвердил.

Рамазан Абдулатипов участвует в сессии Народного собрания РД. 28 сентября 2017 president.e-dag.ru

Конечно, ситуация с отставкой Толоконского выглядит более элегантно, но объединяет эти две истории то, что кресла губернаторов пока вакантны. Сложно себе представить, что отставки были неожиданностью для Москвы — наверняка они были заранее запланированы и согласованы. Но почему президент не спешит назначать новых врио губернаторов — загадка, ведь, как утверждают в АП, на «скамейке запасных» находится несколько десятков опытных управленцев, нехватки кадров Кремль не испытывает.

Между тем, в списке потенциальных «отставников» пресса называет губернаторов Приморского и Алтайского краев, Северной Осетии, Магаданской, Владимирской, Омской, Новосибирской, Ивановской и Мурманской областей.