«Жизнь слишком коротка, чтобы жить чужой мечтой»

27 сентрября в своем особняке в Лос-Анжелесе скончался легендарный основатель и шеф-редактор Playboy Хью Хефнер. Издателю был 91 год. Об этом сообщается в Тwitter издания: «Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год.». Умер Хефнер от «естественных» причин, передает Vanity Fair.

Представитель Playboy Enterprises в заявлении журналу People подтвердил кончину Хефнера: «Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких.»

Хью Хефнер (справа) во время телепередачи "Playboy After Dark". 1970 Playboy / Public Domain

Сын Хью Хефнера, занимающий должность креативного директора компании Playboy Enterprises, также выпустил заявление. «Мой отец прожил необыкновенную и эффектную жизнь. Именно он определил стиль жизни и идеалы, которые лежат в основе бренда Playboy, одного из самых узнаваемых в истории. Многие будут очень скучать по нему, в том числе его жена Кристал, моя сестра Кристи, братья Дэвид и Марстон, а также все сотрудники империи», - сказал Купер.

Относительно печального события высказались также известные медийные личности, дружившие или работающие с Хефнером. «Для меня было большой честью стать частью команды Playboy. Мы будем сильно скучать», – написала в Twitter модель и актриса Ким Кардашьян.

«Один из самых приятных людей, которых я когда-либо встречала», - заявила певица Нэнси Синатра в Twitter, опубликовав совместное фотом с Хефнером.

Как пишет Vanity Fair, Хефнер был противоречивой фигурой. Он придерживался феминистских взглядов, но многие обвиняли его в объективизации женщин. Иногда Хефнер и сам с этим соглашался. «Они и есть предметы», - заявлял он в интервью этому изданию.

Хью Хефнер позирует с фотомоделями "Плейбоя". 2008 © Glenn Francis, www.PacificProDigital.com

О том, что Хефнер считает «философией» Playboy, пишет «Газета.ру», ссылаясь на одно из его интервью: «Философия Playboy очень связана с американской мечтой, это политическая философия, с которой я вырос, и которой я придерживался в редакционной политике. Она была действительно личной свободой, политической свободой, экономической свободой. Понятие о том, что мы действительно владеем собственным умом и телами, и что что-либо исходящее от церкви или государства, которое ограничивает это, является неуместным и несовместимым с обществом, которым должна быть Америка».

Хефнер был не просто основателем, он был символом Playboy. Что будет с детищем Хефнера после его смерти – вопрос очень интересный.

«В последнее время его журнал стал более консервативным, эротики в нем стало меньше -учитывая, что в интернете можно найти все, что угодно, печатная пресса не смогла с ним сравниться. А изначально это была необычная комбинация: фото обнаженных красавиц и интервью Фиделя Кастро, например. Это то, чего не было до Хью Хефнера. Хефнер блистательно выигрывал все судебные процессы, когда его пытались обвинить в непристойности. Он говорил, что это либеральный журнал, а не порнографический, и доказывал это практически в каждом номере. Я не уверен, что журнал без Хью Хефнера будет существовать еще долго», - приводит РИА Новости слова Дениса Корсакова, светского хроникера, сказанные им в эфире радио Sputnik.

С тем, что журнал едва ли сможет долго поддерживать свою популярность, соглашается и главный редактор журнала Forbes Russia Николай Усков. «Конечно, в последнее время интерес к Playboy растаял, поскольку наступили другие времена и связка эротики и высоколобой литературы потеряла всякую актуальность. Эротики больше в интернете, а высоколобая литература присутствует в массе других изданий. Он был актуален, он и сейчас может быть актуален, но изменились потребности, способы доставки информации, во многом появилась новая культура потребления “клубнички”. Многие издания, которые существовали на бумаге, не выдержали столкновения с новым миром», - заключил он в интервью Национальной службе новостей.

Playboy – журнал для мужчин, издающийся с 1953 года Хью Хефнером и его коллегами, выросший в издательский дом Playboy Enterprises. В нем печатались фотографии, статьи и интервью многих известных людей, среди которых - модели Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл, актеры и актрисы Шэрон Стоун, Кевин Спейси, Джон Траволта, предприниматель Билл Гейтс, политики США Билл Клинтон, Фидель Кастро, Ричард Никсон. Первый номер вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года, на его обложке была Мерлин Монро. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года.

Хью Хефнер родился в 1926 голу в Чикаго. В 1944 году пошел в армию, принимал участие во Второй мировой войне. После этого он отучился на психологическом факультете Университета Иллинойса. В начале 50-х он устроился в Esquire копирайтером.В декабре 1953 он на деньги, полученные от нескольких инвесторов, в банке, а также от собственной матери, выпустил первый номер Playboy.

«Жизнь слишком коротка, чтобы жить чужой мечтой» - такой цитатой Хью Хефнера встречает нас сегодня официальный сайт журнала Playboy.