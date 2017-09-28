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28 сентября 2017, 10:00
космос НАСА Роскосмос
Максим Руссо

Deep Space Gateway: теперь с Россией

NASA

Продолжают поступать новости с 68-го конгресса Международной федерации астронавтики, который проходит сейчас в Аделаиде. Только недавно было объявлено, что Австралия создаст собственное агентство космических исследований, как пришло еще более интересное сообщение: «Роскосмос» и NASA будут совместно работать над созданием на окололунной орбите обитаемой космической станции Deep Space Gateway. О достигнутом соглашении рассказал глава «Роскосмоса» Игорь Комаров.

Впервые о Deep Space Gateway стало известно в конце марта этого года, когда о планах ее создания сообщили работники NASA. Станция должна стать ключевой частью долговременной инфраструктуры, которая обеспечит в будущем космические полеты не только к Луне, но и к Марсу. По первоначальным планам NASA, для постройки у Луны такой станции должны были использоваться космические корабли «Орион» и сверхтяжелые ракеты-носители Space Launch System (SLS), над созданием которых сейчас тоже усиленно работают в NASA.

С 2021 по 2026 год запланировано четыре пилотируемых полета «Орионов» к Луне, в ходе которых должны быть доставлены на орбиту и собраны отдельные модули станции Deep Space Gateway. Среди них будут энергетический модуль (Gateway Power/Propulsion Module), жилой модуль (Cislunar Habitation Module), логистический модуль (Gateway Logistics Module) и шлюзовой модуль для выхода в открытый космос (Gateway Airlock Module). Станция будет снабжена стыковочными узлами для приема космических кораблей. Энергетический блок будет весить восемь – девять тонн и генерировать мощность до 40 кВт. Также он будет снабжен маневровыми двигателями мощностью 12 кВт и будет способен двигаться на жидком топливе. Это даст станции возможность переходить в случае необходимости с одной окололунной орбиты на другую. В логистическом модуле станции будет установлена роботизированная рука-манипулятор, которая разрабатывается инженерами из Канады.

По расчетам, на станции должны работать экипажи в четыре человека, а время пребывания доходить до 42 дней. Разместится она на гало-орбите, в одной из точек Лагранжа системы Земля – Луна. Затем станция начнет принимать сменные долговременные экипажи и стать базой для экспедиций по исследованию Луны. С самого начала NASA допускало участие в программах лунной станции зарубежных и коммерческих партнеров. Начальник отдела пилотируемых экспедиций НАСА (Human Exploration and Operations Mission Directorate, HEOMD) Уильям Джерстенмейер (William H. Gerstenmaier), представлявший проект в марте 2017 года упомянул, например, что Японское аэрокосмическое агентство уже обдумывает создание собственного модуля на Deep Space Gateway.

Но главная цель окололунной орбитальной станции – стать промежуточной остановкой для межпланетных полетов на корабле Deep Space Transport. Перелет корабля окололунной станции был предварительно запланирован на 2027 год. В 2029 году запланирован тренировочный полет корабля продолжительностью 300 – 400 дней в окололунном пространстве, фактически – репетиция полета к Марсу. А в 2033 году Deep Space Transport должен отправиться от орбитальной станции к Марсу и вернуться назад. Продолжительность этой экспедиции составит около трех лет.

Фото: NASA

Более отдаленные планы подразумевают многократное использование кораблей Deep Space Transport, которые будут доставлять экипажи к месту назначения (например, к обитаемой базе на Марсе или же домой на Землю), затем возвращаться к станции на лунной орбите для технического обслуживания и заправки, а потом забирать следующий экипаж.

Но любые впечатляющие планы NASA зависят от финансирования, которое выделяет Конгресс США. А позиция конгрессменов относительно необходимости давать деньги на космические исследования может меняться. Проекту, рассчитанному как минимум на два десятилетия, существовать в таких условиях почти невозможно. Еще в апреле Джерстенмейер говорил: С нашей точки зрения, очень важно, чтобы мы получили четкое представление о том, каков бюджет. Мы находимся в самой критической фазе развития, где необходима определенность бюджета, чтобы мы могли сделать правильное планирование с точки зрения контракта, с точки зрения аппаратного обеспечения и сборки, а также с точки зрения сроков эксплуатации».

Поскольку положиться на политиков нельзя, NASA в итоге приняло естественное решение усилить международное сотрудничество в создании Deep Space Gateway, чтобы увеличить шансы реализации проекта. Как рассказал Игорь Комаров, «Роскосмос» будет участвовать в постройке орбитальных модулей и разработке стыковочного механизма, который должен будет подходить, как для американских, так и для российских аппаратов. Возможно, свою службу при постройке Deep Space Gateway сослужит и российская сверхтяжелая ракета, которую собираются сделать на основе разрабатываемой сейчас в РКК «Энергия» ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Также Комаров сообщил о вероятном участии в проекте Deep Space Gateway стран БРИКС.

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