Топ новостей 28 сентября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня продолжилась серия отставок губернаторов – на этот раз сменился руководитель Ненецкого АО, СКР подтвердил задержание руководства «Вим-Авиа», скончался основатель Playboy Хью Хефнер.
Путин сменил губернатора Ненецкого автономного округа
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина «по собственному желанию». Временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого АО назначен замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский.
СК сообщил о задержании руководства и бегстве собственников «Вим-Авиа»
Сотрудники главного управления СК по расследованию особо важных дел задержали генерального директора «Вим-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера компании Екатерину Пантелееву. Также отмечается, что «совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну, и по имеющейся у следствия информации находятся за границей».
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В США скончался основатель журнала Playboy и одноименного бренда Хью Хефнер. Хефнеру был 91 год.
Снимаем шляпу и заячьи ушки: в день смерти Хью Хефнера вспоминаем феномен Playboy. 🐰 #ЗаМинуту #видео pic.twitter.com/16rFtyjF8i— НТВ (@ntvru) 28 сентября 2017 г.
Басманный суд заочно арестовал главного информатора WADA Григория Родченкова
Басманный суд Москвы заочно арестовал главного информатора WADA по допинговому скандалу, бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по уголовному делу о злоупотреблении служебными полномочиями.
Цукерберг ответил на обвинения Трампа в подыгрывании его противникам
Сооснователь и глава Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения президента США Дональда Трампа, заявившего, что социальная сеть выступает против него. «Трамп говорит, что Facebook против него. Либералы говорят, что мы помогли Трампу [выиграть выборы]. Обе стороны расстраиваются из-за идей и контента, которые им не нравятся. Вот что значит управлять платформой, открытой для всех идей», — заявил Цукерберг на своей странице в Facebook.
ОНФ назвал российские города с худшими дорогами
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) представили рейтинг городов России по качеству дорог по итогам проверки 110 городов в 84 регионах страны. Худшими в 2017 году признаны дороги в Махачкале, Орске и Твери. Также в последнюю десятку по качеству дорог вошли Ковров, Нальчик, Шадринск, Кондопога, Орел, Владивосток и Волгоград.
Названы города с худшими дорогами в Россииhttps://t.co/OcNULYscqw pic.twitter.com/jVcwOIUqXp— Лентач (@oldLentach) 28 сентября 2017 г.
У Apple возникли проблемы с комплектующими для iPhone X
Американская компания Apple столкнулась с проблемой при производстве датчиков распознавания лица в новых iPhone X. Как отмечают СМИ, датчик состоит из двух деталей — «Ромео» и «Джульетты». На сборку «Ромео» понадобилось больше времени, чем на второй компонент, из-за чего могут возникнуть проблемы с поставками iPhone X, которые должны начаться в ноябре.
Минобороны опровергло сообщения о плене российских солдат в Сирии
Минобороны России опровергло сообщения запрещенной в стране террористической организации «Исламское государство» (ИГ) о том, что в Сирии были взяты в плен два российских военнослужащих, а один погиб в бою.
Из-за масштабного ремонта в Москве может ухудшиться качество мобильной связи
В рамках программы «Моя улица», предусматривающей масштабный ремонт в центре столицы, власти Москвы хотят демонтировать часть фонарных столбов, на которых размещено оборудование операторов связи в Центральном административном округе.
Милонов предложил ввести мораторий на госфинансирование фильмов и спектаклей
Депутат Госдумы Виталий Милонов написал обращение к главе правительства Дмитрию Медведеву, в котором просит ввести временный мораторий на финансирование и поддержку государством фильмов, спектаклей и иных массовых культурных явлений.