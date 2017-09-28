Топ новостей 28 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня продолжилась серия отставок губернаторов – на этот раз сменился руководитель Ненецкого АО, СКР подтвердил задержание руководства «Вим-Авиа», скончался основатель Playboy Хью Хефнер.

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина «по собственному желанию». Временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого АО назначен замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский.

Ненецкий губернатор Игорь Кошин adm-nao.ru

Сотрудники главного управления СК по расследованию особо важных дел задержали генерального директора «Вим-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера компании Екатерину Пантелееву. Также отмечается, что «совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну, и по имеющейся у следствия информации находятся за границей».

Рашид Мурсекаев new.atoevents.ru

В США скончался основатель журнала Playboy и одноименного бренда Хью Хефнер. Хефнеру был 91 год.

Басманный суд Москвы заочно арестовал главного информатора WADA по допинговому скандалу, бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по уголовному делу о злоупотреблении служебными полномочиями.

Сооснователь и глава Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения президента США Дональда Трампа, заявившего, что социальная сеть выступает против него. «Трамп говорит, что Facebook против него. Либералы говорят, что мы помогли Трампу [выиграть выборы]. Обе стороны расстраиваются из-за идей и контента, которые им не нравятся. Вот что значит управлять платформой, открытой для всех идей», — заявил Цукерберг на своей странице в Facebook.

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) представили рейтинг городов России по качеству дорог по итогам проверки 110 городов в 84 регионах страны. Худшими в 2017 году признаны дороги в Махачкале, Орске и Твери. Также в последнюю десятку по качеству дорог вошли Ковров, Нальчик, Шадринск, Кондопога, Орел, Владивосток и Волгоград.

Дорога в Махачкале Фото очевидца для проекта dorogi-onf.ru

Американская компания Apple столкнулась с проблемой при производстве датчиков распознавания лица в новых iPhone X. Как отмечают СМИ, датчик состоит из двух деталей — «Ромео» и «Джульетты». На сборку «Ромео» понадобилось больше времени, чем на второй компонент, из-за чего могут возникнуть проблемы с поставками iPhone X, которые должны начаться в ноябре.

Минобороны России опровергло сообщения запрещенной в стране террористической организации «Исламское государство» (ИГ) о том, что в Сирии были взяты в плен два российских военнослужащих, а один погиб в бою.

В рамках программы «Моя улица», предусматривающей масштабный ремонт в центре столицы, власти Москвы хотят демонтировать часть фонарных столбов, на которых размещено оборудование операторов связи в Центральном административном округе.

Работы по благоустройству Софийской набережной по программе «Моя улица» Андрей Любимов / АГН "Москва"

Депутат Госдумы Виталий Милонов написал обращение к главе правительства Дмитрию Медведеву, в котором просит ввести временный мораторий на финансирование и поддержку государством фильмов, спектаклей и иных массовых культурных явлений.