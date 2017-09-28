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28 сентября 2017, 11:43
Доку Умаров терроризм Чечня
Симон Жаворонков

Последняя смерть Доку Умарова

Доку Умаров
Доку Умаров

Федеральная служба безопасности в среду подтвердила, что в Ингушетии обнаружено тело главы террористической группировки «Имарат Кавказ» (запрещена в РФ) Доку Умарова, а также тела еще четырех человек — которые, очевидно, были членами его банды.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Республики Ингушетия обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доки Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года», — говорится в сообщении ведомства

По данным ФСБ, Умаров не просто был лидером «Имарата Кавказ», но также сотрудничал с эмиссарами запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство».

Первым об обнаружении тела Умарова во вторник, 25 сентября, рассказал телеканал РЕН ТВ. Источники этой информации, правда, указаны не были. Сообщалось, что тело боевика было найдено в конце прошлой недели в горах, а затем доставлено в Москву для проведения судебно-медицинской экспертизы и окончательного установления личности.

Собеседник РБК региональном управлении Следственного комитета России уточнил тогда, что тело было найдено 22 сентября в Сунженском районе Ингушетии. О месте захоронения спецслужбам сообщил вернувшийся из Сирии боевик. Он пошел на сделку со следствием в обмен на смягчение приговора.

 
Сунженский район Ингушетии
НАК

Доку Умаров родился в 1964 году в Чечено-Ингушетии. Впервые в поле зрения правоохранительных органов он попал в 1992 году, когда прокуратура Тюменской области обвинила его в совершении двух убийств. После этого Умаров бежал в Чечню, которая тогда, фактически, уже не подчинялась Москве. В Чечне он примкнул к Руслану Гелаеву, который тогда возглавлял полк спецназа «Борз», и во время Первой чеченской войны воевал против федеральных сил. После окончания войны Умаров пытался влиять на политику республики, в 1997 году стал секретарем Совета безопасности Чечни, но уже в следующем году потерял пост. После начала Второй чеченской войны не стал переходить на сторону Москвы, вновь воевал против российских сил, а в 2004 году объявил себя преемником убитого Гелаева. Именно Умаров в 2004 году организовал рейд боевиков в Ингушетию, а также нападение на Грозный.

 
Слева — направо: Руслан Гелаев, Докку Умаров, главарь иностранных наемников Абу аль-Валид, Шамиль Басаев
Фото из соцсетей

В 2006 году Умаров стал считать себя президентом Чеченской республики Ичкерия, а в 2007 году стал лидером новой формации, «Имарата Кавказ». Считалось, что таким образом боевики отходят от националистической идеи независимости Чечни и теперь сражаются с Россией за исламский Кавказ. Умаров постоянно брал на себя ответственность за совершенные в России теракты, в том числе за взрывы в московском метро в 2010 году и в аэропорту Домодедово в 2011-м.

Но, пожалуй, больше всего он запомнился тем, что был рекордсменом по числу сообщений о смерти. Журналисты посчитали, что разные ведомства и источники по крайней мере 12 раз заявляли, что Доку Умаров убит — но всякий раз он появлялся вновь.

Окончательно об убийстве Доку Умарова сообщил директор ФСБ Александр Бортников в апреле 2014 года. Через несколько месяцев глава Чечни Рамзан Кадыров разместил на своей странице в Instagram фото мертвого человека — утверждалось, что это был именно Умаров. Но собственно тела террориста тогда обнаружить не удалось, так что нельзя было исключать того, что Умаров все-таки смог скрыться.

Теперь история одного из самых известных чеченских террористов завершена окончательно.

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