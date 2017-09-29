СМИ подводят итоги четвертого раунда переговоров об отделении Британии от ЕС. Специфика этого раунда в том, что ему предшествовало выступление премьер-министра Британии Терезы Мэй во Флоренции. Это выступление позиционировалось как поворотный момент, который позволит вывести переговоры из тупика.

Financial Times пишет об этом под заголовком «Британия и ЕС заявили об успехах в последнем раунде переговоров по Brexit'у». В подзаголовке, впрочем, оговаривается, что препятствия на пути к развитию этих переговоров по-прежнему остаются. И Мишель Барнье, и Дэвид Дэвис, главные переговорщики со стороны ЕС и Британии соответственно, подчеркнули, что прогресс имел место по итогам выступления Мэй во Флоренции. В Лондоне в связи с этим появилась надежда, что Барнье, вероятно, со своей стороны, использует октябрьский саммит ЕС, чтобы запустить переговоры об условиях двухлетнего переходного периода после отделения Британии. Заключение этой сделки британское правительство сейчас считает своей важной целью, потому что благодаря этому фактический переход к новому существованию вне блока будет отсрочен до 2021 г.

Дэвид Дэвис, министр по отделению Британии от ЕС МИД Латвии

На переходный период большие надежды возлагают британские бизнесы, отмечает FT. Они очень хотят, чтобы сделка о переходе была достигнута до конца этого года, потому что это позволит им точнее просчитывать свои дальнейшие действия. Сейчас есть риск, что после марта 2019 г. они разом окажутся в совершенно новых условиях, и у них не будет времени к ним адаптироваться. В таком случае им надо заранее принимать меры безопасности. Если у них будет гарантия, что этого не произойдет, они уже сейчас будут распределять свои ресурсы иначе, чем без каких-либо гарантий.

Следующий раунд переговоров по отделению начнется незадолго до саммита ЕС, когда страны-участники будут оценивать успехи в выяснении отношений с Британией. На нынешнем этапе британская сторона высказывается значительно более оптимистично, чем ЕС. Дэвис заявил о «решительном» прогрессе в четвертом раунде. Барнье высказывался гораздо более осторожно. Однако, по мнению авторов, важно, что обе стороны признали наличие подвижек после выступления Мэй.

В этом выступлении она пообещала, что, несмотря на отсоединение Британии, участникам ЕС не придется платить больше или получать меньше в течение текущего бюджетного периода, который заканчивается в 2020 г. Также она подчеркнула, что Британия собирается исполнить те финансовые обязательства, которые она взяла на себя, когда еще находилась в ЕС. Это несколько развеяло общую напряженность, хотя по-прежнему остаются нерешенными вопросы о размерах этих обязательств и о правах граждан ЕС.

Ги Верхофстадт, координатор Европарламента по Brexit и Мишель Барнье © European Union 2017 - European Parliament / by-nc-nd/4.0

Wall Street Journal опубликовал материал под названием «ЕС по поводу Brexit'а: успехи есть, но их недостаточно, чтобы начать переговоры о торговле». Барнье, подчеркивает автор, указал, что едва ли можно рассчитывать на достижение компромисса, который бы позволил перейти к новому этапу переговоров, ранее чем через несколько месяцев. Под новым этапом понимается обсуждение условий, на которых ЕС и Британия будут взаимодействовать после того, как Британия формально отделится. Пока же необходимо разобраться с теми вопросами, которые касаются условий отделения.

Когда переговоры с Британией только начались (это произошло в июне), Барнье выразил надежду, что к октябрю многие вопросы уже прояснятся. Теперь, менее чем за неделю до октября, он скорректировал свой первоначальный прогноз: решение противоречий займет еще много времени. Отмеченный «успех», комментирует автор, объясняется тем, что Британия начала склоняться к тому, чтобы не отказываться от своих финансовых обязательств полностью. ЕС, со своей стороны, настаивает на том, чтобы она расплатилась по всем обязательствам без исключения, что несколько иной подход. Это расхождение, по всей видимости, приведет к очередному затягиванию переговоров.