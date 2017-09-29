Россиянин, обвиняемый в государственной измене за шпионаж в пользу Украины, дал признательные показания. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает телеканал Министерства обороны «Звезда».

«Я передавал секретную информацию Главному управлению разведки Минобороны Украины», — заявил на допросе один из задержанных, военнослужащий Дмитрий Долгополов. При этом не уточняется, признала ли вину вторая задержанная, Анна Сухоносова.

Ранее в пятницу Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Симферополе двух граждан России, которые, по ее информации, передавали спецслужбам Украины секретные данные о частях и соединениях Черноморского флота.

«Задержаны граждане Российской Федерации Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович. Последний проходит военную службу на территории Республики Крым», — говорится в сообщении ФСБ. Возбуждено уголовное дело за государственную измену (ст. 275 УК).

Арест Дмитрия Долгополова Кадр видео ЦОС ФСБ

Интересно, что Дмитрий Долгополов и на Украине обвиняется в госизмене. Об этом рассказал в своем фейсбуке представитель Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев и подтвердила СБУ «Новой газете».

«Дима Долгополов. Служил в рядах ВС Украины (майор, заместитель по работе с личным составом в артиллерийском дивизионе 406 ОБАГ в Симферополе), в 2014-м предал присягу и перешел на службу к оккупантам, потому что там платили больше денег. Сейчас его задержала ФСБ», — написал Селезнев

В пресс-службе СБУ сообщили «Новой газете», что Долгополов служил в в военно-морских силах Украины в воинской части А-1743 в Симферополе. После присоединения Крыма к России военнослужащий остался на территорию полуострова, а не уехал на Украину. «Против него, как и против других бывших украинских военнослужащих, изменивших присяге, возбуждено уголовное дело по ст 111 УК Украины "Государственная измена"», — пояснили в СБУ.

Эмблема в/ч А-1743, Симферополь, 2011 Анатолий Шевченко

Глава госкомитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов уже успел обвинить Украину в том, что там перешли к активным диверсионно-шпионским действиям. «Политическое и информационное давление, а также целый ряд блокад не дали результата по дестабилизации в крымском регионе, в связи с чем Киев перешел к активным диверсионно-шпионским действиям», — заявил Смирнов. При этом он уверен, что шансы на подрыв ситуации в республике сводятся к нулю благодаря российским спецслужбам и бдительности самих крымчан.

Ранее в Крыму задерживали только диверсантов, которые прибыли на полуостров с территории Украины. Причем зачастую выглядело это достаточно странно. Так, в середине августа ФСБ отчиталась о задержании Геннадия Лимешко, который взял с собой для совершения диверсии несколько тротиловых шашек, запал, гранату и даже пилу — считается, что он собирался подпилить несколько опор ЛЭП.