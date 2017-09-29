В ближайшее время свои посты потеряют главы Санкт-Петербурга, Калмыкии, Северной Осетии, Новосибирской, Мурманской, Омской, Ивановской и Владимирской областей, а также Алтайского и Приморского краев. Такой вывод делается в докладе «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус», который подготовил холдинг «Минченко Консалтинг».

Также в списке губернаторов, которым угрожает отставка, находятся уже ушедшие с должностей губернаторы Самарской и Нижегородской областей, Красноярского края, Дагестана и Ненецкого округа. Это объясняется тем, что эксперты анализировали деятельность губернаторов с января по август 2017 года.

Рейтинг составлялся на основе положительных оценок, «бонусов» и отрицательных, «штрафов». «Бонусы» — это, например, поддержка со стороны околокремлевских сил, наличие в регионе больших проектов федерального значения, экономическая привлекательность, нескорый срок окончания полномочий главы региона и т.д. К «штрафам» приводят конфликты, как на федеральном, так и на региональном уровнях, а также уголовные дела или даже аресты близких к губернатору людей.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин kremlin.ru

Если верить рейтингу, отставка точно не угрожает мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Тульской области Алексею Дюмину и главе Ямало-Ненецкого округа Дмитрию Кобылкину, они набрали по 19 баллов. Затем идет губернатор Калининградской области Антон Алиханов, а уже за ним — глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, в сентябре были отправлены в отставку пять губернаторов. Это главы Самарской и Нижегородской областей, Дагестана, Красноярского края и Ненецкого округа. В прессе появляется информация, что, скорее всего, на этом Кремль не остановится и будут уволены еще несколько губернаторов, так что всего власть сменится примерно в десятке регионов.

Если отставки губернаторов — это своеобразная реакция Кремля на результаты выборов 10 сентября (избиратели показали, что готовы голосовать за молодых назначенцев из Москвы), требование изменить закон о выборах можно считать реакцией оппозиции.

На круглом столе по обсуждению реформы избирательной системы в Центризбиркоме члены оппозиционных, в том числе и парламентских, партий и эксперты заявили, что муниципальный фильтр на губернаторских выборах должен быть отменен, либо следует отменить сами выборы и вернуть назначение губернаторов президентом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Голосование на выборах губернатора Новгородской области novgorod.er.ru

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что не понимает, почему кандидата в президенты любая партия, представленная в Госдуме, выдвигает «без всякого сбора подписей, а на губернаторских — должна собирать» подписи муниципальных депутатов. Согласился с ним и глава думского комитета по федеративной политике, депутат от ЛДПР Алексей Диденко. Он уверен, что к думским партиям фильтр применять нельзя, а всем остальным нужно облегчить задачу, разрешив муниципальным депутатам поддерживать «неограниченное количество» кандидатов — тогда как сейчас они вправе отдать свою подпись только одному кандидату.

«Фильтр нужно отменять полностью», — заявил член политкомитета партии «Яблоко», депутат заксобрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов. Но если отмена нереальна, то избавлять от фильтра, по мнению яблочника, нужно еще и кандидатов в губернаторы, которых выдвигают партии, имеющие фракции в региональном парламенте.

Глава ЦИКа Элла Памфилова сама уже множество раз заявляла, что необходимо реформировать процедуру выборов губернаторов. Она пообещала на круглом столе, что все предложения будут обобщены и направлены депутатам Госдумы, а также в рабочую группу АП по совершенствованию избирательного законодательства. Сам ЦИК не может разработать соответствующий законопроект, так как по Конституции не обладает правом законодательной инициативы. «Надеюсь, что к следующему парламентскому циклу у нас будет внятное, понятное, отвечающее и общественному запросу, и запросу сегодняшнего и завтрашнего дня законодательство, которое позволит проводить выборы, достойные той страны, в которой мы живем»,— подытожила она.