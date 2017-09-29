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29 сентября 2017, пятница, 10:39
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29 сентября 2017, 09:01
банковский сектор Великобритания Владимир Путин Германия Дальний Восток сельское хозяйство Турция Франция
Илья Карпюк

Заголовки утра. 29 сентября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Дальний Восток поддержат за счет Сахалина» пишет, что налоги от СРП-проектов могут быть перераспределены.

«Ситибанк чистит портфель»: на рынке считают это подготовкой к уходу из России.

«Столько самим не съесть»: в Белом доме надеются справиться с рекордным урожаем за счет экспорта.

«Отставки губернаторов добрались до Заполярья»: врио ненецкого губернатора назначен Александр Цыбульский.

РБК в статье «Без четверти Сахалин» также обращает внимание на то, что правительство собирается отобрать у региона 50 млрд рублей нефтегазовых доходов.

«Граница закрывается из-за недостачи»: владельцев проблемных финкомпаний лишают права выезда за рубеж.

Зачем Владимир Путин отправился в Турцию, рассказывается в статье «Ужин с видом на Сирию».

«Известия»: «Корпорации увеличили планы по найму и премированию». 28% компаний планируют нанимать персонал в этом году.

«Гречка выходит из берегов»: урожай гречихи в этом сезоне может достичь рекордных 1,7 млн тонн.

«Города расширили границы»: они приросли на 350 тысяч гектаров за счет соседних территорий.

«Разводы и алименты повысят в цене»: Верховный суд предлагает существенно увеличить госпошлины на ряд судебных споров.

«Газета.ru» в статье «Этот фильм должны посмотреть все» пишет о том, какие впечатления от фильма «Матильда» получили депутаты Госдумы.

«Водка, селедка и международные отношения»: В российском прокате вышел «Крым» Алексея Пиманова.

«Эрдоган поддержал кандидатуру Путина»: российский и турецкий президенты обсудили зоны деэскалации в Сирии.

The Economist: «Внимание сместилось с Германии на Францию» (The spotlight shifts from Germany to France). Громогласность французского президента и тушевание канцлера Германии указывают на смену порядка в Европе.

«The Economist объясняет: почему Google выглядит иначе в Европе?» (The Economist explains: Why does Google look different in Europe?). Google начал действовать под давлением Еврокомиссии.

Bloomberg: «Барнье из ЕС заявил, что для продвижения переговоров по Brexit'у вперед могут потребоваться месяцы» (EU’s Barnier Says It May Take Months for Brexit Talks to Move On). Главный переговорщик от ЕС по отделению Британии Мишель Барнье заявил, что компромисс в этих переговорах будет достигнут нескоро. Британское руководство рассчитывало на более динамичное развитие событий.

«Говорят, что банки начнут свой исход в связи с Brexit'ом, несмотря на призывы к двухлетнему переходному периоду» (Banks Said to Begin Brexit Exodus Despite Call for Two-Year Transition). Большие инвестиционные банки, размещавшие свои европейские штабы в Лондоне, теперь хотят переместиться в другие страны.

The Wall Street Journal: «ЕС по поводу Brexit'а. Успехи есть, но их недостаточно, чтобы начать переговоры о торговле» (EU on Brexit: Progress Made but Not Enough to Open Trade Talks). Главный переговорщик ЕС по отделению Британии сказал, что пока рано обсуждать, какими будут торговые отношения между Британией и ЕС после ее выхода из блока.

«Хотя грядущие итальянские выборы повышают риски, некоторые инвесторы усматривают свои шансы» (As Looming Italian Election Raises Risks, Some Investors See Opportunity). Инвесторы рассчитывают, что итальянский долг может принести больше прибыли, чем долги других стран еврозоны.

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