Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не проводит политику огосударствления банков. Поэтому к управлению «Открытия» и Бинбанка будет привлечено максимальное количество независимых директоров, перед которыми будет стоять задача как можно быстрее вывести акции компаний на рынок, возможно, через механизм IPO, который, как правило, не предполагает появления контролирующего акционера.

Желание Набиуллиной похвально — государства в экономике и так слишком много, в том числе и в банковском секторе. Вдобавок, как показывает недавнее исследование Fitch, госбанки получают больше помощи от правительства, хотя эффективность их работы под вопросом.

Остается, собственно, один главный вопрос: сможет ли ЦБ продать акции? Избавляться от собственности порой очень сложно.