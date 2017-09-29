Президент Франции Эммануэль Макрон выступил во вторник с предложениями по реформированию Европы. Он призвал к дальнейшей интеграции стран ЕС, в частности еврозоны.

Планы, предложенные Макроном, весьма амбициозны, пишет Bloomberg. Однако его призывам не хватает детальности, на основании которой можно было бы предметно думать о его предложениях. Макрон, отмечает автор, - это первый европейский лидер после Гельмута Коля, который представил развернутую концепцию укрепления связей внутри ЕС по самым разным направлениям, начиная стратегиями безопасности и заканчивая экологией. Также он упомянул о том, что хорошо бы скоординировать европейские корпоративные налоги; это не ново, но никто этим пока серьезно не занимался.

Участие стран в европейских договорах и организациях Wikipedia

Макрон подчеркнул, что необходимо начать переговоры о конкретных реформах как можно быстрее. Он поставил условный срок — до середины следующего года, - чтобы каждая страна определилась со своими приоритетами в преддверии выборов в Европарламент, которые должны состояться в 2019 г. Затем также грядет формирование бюджета ЕС на 2020 г., и Макрон выразил пожелание, чтобы туда пошло больше общих ресурсов во имя общеевропейского блага. А в 2024 г. опять будут выборы в Европарламент, по итогам которых, как предположил Макрон, половина парламента будет сформирована из транснациональных списков.

Это выступление пришлось на своеобразный период. Макрон заговорил об интеграции в тот момент, когда Германия, главный потенциальный партнер Франции в этих начинаниях, находится в переходном состоянии после выборов. По оценке Bloomberg, это был смелый жест, потому что на мгновенную поддержку Германии сейчас рассчитывать нельзя. Wall Street Journal, в свою очередь, усмотрел в этом попытку манипулировать формирующимся немецким правительством на этапе, когда на его приоритеты проще повлиять.

Дебаты в Европарламенте © European Union 2017 - European Parliament

Spiegel пишет о связи между амбициями Франции по реформированию еврозоны и выборами в Германии, которые могут подорвать эти начинания. Дело в том, что в Германии по итогам выборов сейчас формируется правящая коалиция. Так как на этих выборах значительную поддержку получили ультраправые, их мнение необходимо будет принимать в расчет. Это значит, что глобалистская повестка, которая, в частности, подразумевает усиление интеграции среди стран ЕС, может столкнуться с сопротивлением так называемых националистов, которым идея дальнейшей интеграции не нравится.

Это несколько парадоксально, потому что сторонники интеграции рассчитывали на то, что если на немецких выборах канцлером Германии переизберут Ангелу Меркель, то воплощению их планов препятствий не будет. В этом смысле многие воспринимали эти выборы сходным образом с французскими, где победа Макрона означала торжество европейской интеграции. Меркель, действительно, переизбрали, однако из этого вовсе не следует, что теперь настанет беспрепятственное европейское единство.

Дело в том, что, в отличие от Франции, в Германии европейская политика почти не обсуждалась в предвыборный период, и эта тема никаким образом не определяла результат выборов. Соответственно, этот результат не дает Меркель права на радикальное перестраивание еврозоны или ЕС в соответствии с идеями Макрона. Наоборот, она была избрана в составе представителей других партий, которые войдут в состав коалиции, и она должна будет ориентироваться на их мнение, зачастую весьма скептическое по отношению к евроинтеграции.