Нашумевший фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя показали 28 сентября депутатам из комитета Государственной думы по культуре в кинозале столичного ГУМа. Инициатором показа стал сам думский комитет по культуре, возглавляемый режиссером Станиславом Говорухиным.

Фильм показывали в условиях повышенных мер безопасности - очевидно, в связи с угрозами поджогов, которые распространялись с февраля членами организации «Христианское Государство-Святая Русь».

Цели показа фильма были скорее рабочие, нежели развлекательные: депутатам предстояло посмотреть фильм, вызвавший широкий общественный резонанс, особенно – со стороны так называемой «православной общественности» и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Закрытый показ фильма "Матильда" в ГУМе Владимир Андреев © URA.RU

После показа выяснилось, что фильм депутатам понравился.

«Я считаю, что этот фильм должны посмотреть все», - передает слова депутата Елены Драпеко «Газета.ру». «Я не поклонница Николая Второго, но после этого фильма я хочу больше прочитать и узнать о нем», - сказала член комитета по культуре. Также Драпеко считает, что заявления Поклонской о фильме «Матильда» необоснованны. По ее мнению, в фильме Николай II показан живым человеком, который преодолевает искушение и выбирает гражданскую ответственность, свою страну.

Депутат Ярослав Нилов, возглавлявший в прошлом сезоне комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций и непосредственно работавший над законом о защите чувств верующих, рассказал «Газете.ру» , что эпизодов, которые могли бы попасть под закон о защите чувств верующих, он так и не увидел. По словам депутата, хотя кино и не может претендовать на «исторический» жанр, в нем отлично раскрывается внутренний мир людей, их переживания и интриги вокруг них. Нилов отметил, что после просмотра картины стал лучше понимать фигуру Николая II. Также он считает, что выход картины в прокат положит начало «конструктивной дискуссии об исторических событиях того времени».

С тем, что фильм никак не оскорбляет память о Николае II, согласен и заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. Он считает, что фильм нужно увидеть как можно большему числу человек. «Чем больше людей посмотрит, тем быстрее это "мракобесие" вокруг этого фильма развеется, и люди поймут, что ничего плохого в фильме нет», - сказал парламентарий РИА Новости. «Как в свое время история с Pussy Riot нанесла большой ущерб либеральному направлению, так и травля «Матильды» наносит огромный ущерб патриотическому направлению», - сообщил он «Коммерсанту» .

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Олег Лавров рассказал «Коммерсанту» о том, что фильм его впечатлил: «Спасибо Алексею Учителю за прекрасный, высокохудожественный фильм про любовь. Когда спадет пена и фильм выйдет на широкий показ, зрители оценят его по достоинству». По мнению депутата, «Матильда» войдет в десятку лучших фильмов последних лет.

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова считает, что скандал вокруг фильма ничем не обоснован: «Самое главное то, что в фильме я не увидела никакого нарушения буквы закона. Что же касается морально-этических оценок, то тут можно спорить, высказывать разные точки зрения, только пусть это будет диалог, а не погромы».

Елена Бондаренко, член комитета по культуре также присоединилась к положительным оценкам фильма: «Нас в зале было 50 человек, и я по окончании сеанса я не слышала ни одного отрицательного отзыва. Давно не видела фильмов, так хорошо и качественно снятых».

Глава комитета Госдумы по культуре режиссер Станислав Говорухин сообщил РИА Новости, что всем парламентариям, посмотревшим «Матильду» в четверг, фильм понравился. По словам Говорухина, все его собеседники заявили, что стали относиться к Николаю II «лучше, чем раньше».

Режиссер Алексей Учитель после просмотра фильма депутатами оценил их общее впечатление как «сверхблагоприятное». «Судя по тем аплодисментам, которые были в конце фильма, депутаты у нас тоже разные бывают. Я ждал неоднозначной реакции. Но я не услышал ни одного отрицательного», - заявил режиссер.

Итак, депутаты, посмотревшие «Матильду», были единодушны в своих положительных отзывах о фильме. Но тем не менее, среди депутатов Госдумы остаются и такие, кому собственные принципы и взгляды не позволили посмотреть картину. Среди них, помимо Натальи Поклонской, был и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор депутатской группы по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов. «Это очень печально и разочаровывает, что сюжет фильма построен на неправде, вымысле, не имеет никакого отношения к историческим событиям. Более того, сама канва носит довольно дурной вкус», - сказал Гаврилов РИА Новости. По его мнению, не стоит финансировать такие фильмы и дотировать их покупками билетов.

Инициатор кампании против фильма «Матильда», депутат Госдумы Наталья Поклонская также отказалась присоединиться к коллегам. Однако за два дня до показа она объявила, что сценарий фильма был подменен. Она показала депутатам «разоблачающее» видео и заявила, что бывший продюсер картины Владислав Москальков изначально получал государственное финансирование на один сценарий, а затем изменил его на другой. «Чудным образом появился другой сценарий и основная сюжетная линия - государь», - передает слова Поклонской BFM. Запись Поклонская пообещала направить в Генпрокуратуру и ФСБ.

Это уже не первый известный специальный показ «Матильды». Самый первый состоялся 11 сентября во Владивостоке в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого»; фильм демонстрировали во четырех залах кинотеатра из-за ажиотажного спроса на билеты.

20 сентября, «Матильду» показали в Петербурге, в рамках международной киновыставки «Кино Экспо» - для представителей кинопрокатных организаций.

22 сентября состоялся предпремьерный показ картины в Новосибирске. Там мероприятие сопровождалось акцией протеста противников картины, которые стояли у кинозала с плакатами.

Во всех случаях сеансы сопровождались беспрецедентными мерами безопасности. «Показу предшествовала так называемая „зачистка“ на минирование, — рассказал «Газете.ру» один из участников киновыставки в Петербурге. — Перед сеансом помещение было освобождено от посторонних, его обследовали саперы и кинологи». По его словам, во время сеанса в зале дежурили сотрудники МВД в штатском, при этом обстановка и перед показом, и во время него была спокойной.

Напомним, что 11 сентября в Москве у офиса адвоката режиссера Константина Добрынина были сожжены две автомашины. На месте происшествия были найдены листовки с надписью «За Матильду гореть». По подозрению в совершении преступления был задержан лидер организации «Христианское Государство-Святая Русь» Александр Калинин. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Калинин может быть привлечен к уголовной ответственности за разжигание вражды.

Фильм «Матильда», о котором уже более года не утихают споры, повествует о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Премьера «Матильды» состоится 26 октября на сцене Мариинского театра. В прокат картина выйдет днем позже.