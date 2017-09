Топ новостей 29 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня уволили главу Красноярского края, Илон Маск предложил заменить самолеты ракетами на Земле, а Павел Дуров пригрозил свернуть работу Telegram в России.

Владимир Путин отправил в отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Врио главы региона назначен Александр Усс.

Между тем «Минченко Консалтинг» опубликовал рейтинг губернаторов, которым в ближайшее время может грозить отставка. Согласно ему, отставка грозит главам Владимирской, Ивановской, Омской, Новосибирской и Мурманской областей, Алтайского и Приморского краев, Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, а также губернатору Санкт-Петербурга. Кремль допустил продолжении ротации губернаторов.

Илон Маск презентовал концепцию транспортной системы SpaceX, которая предназначена для перемещения между пунктами назначения на Земле с использованием возвращаемых ракет и космических кораблей. Он предложил использовать в качестве транспорта ракету BFR, создаваемую для полетов на Марс.

