Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
29 сентября 2017, пятница, 21:19
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

«Единая Россия» выдвинули кандидатуру на пост председателя городской думы Камчатки
Известна личность военнослужащего, расстрелявшего сослуживцев в Белогорске
Подозреваемого в убийстве трех срочников в Белогорске ищут
В Амурской области солдат расстрелял сослуживцев и скрылся
Возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащих в Амурской области
Начальник УМВД по Камчатскому краю Александр Сидоренко арестован - СКР
Никогда ранее за отставками губернаторов не следили так пристально
Лето. Самое время устроиться на работу
По заданию «Народного телефона». Удовлетворительное состояние дырявой крыши
Идеи новаторов работают
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
29 сентября 2017, 18:15

Топ новостей 29 сентября

Александр Усс назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края
Александр Усс назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края
kremlin.ru

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня уволили главу Красноярского края, Илон Маск предложил заменить самолеты ракетами на Земле, а Павел Дуров пригрозил свернуть работу Telegram в России.

 

Путин уволил губернатора Красноярского края

Владимир Путин отправил в отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Врио главы региона назначен Александр Усс.

Между тем «Минченко Консалтинг» опубликовал рейтинг губернаторов, которым в ближайшее время может грозить отставка. Согласно ему, отставка грозит главам Владимирской, Ивановской, Омской, Новосибирской и Мурманской областей, Алтайского и Приморского краев, Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, а также губернатору Санкт-Петербурга. Кремль допустил продолжении ротации губернаторов.

Маск предложил летать ракетами вместо самолетов по той же цене

Илон Маск презентовал концепцию транспортной системы SpaceX, которая предназначена для перемещения между пунктами назначения на Земле с использованием возвращаемых ракет и космических кораблей. Он предложил использовать в качестве транспорта ракету BFR, создаваемую для полетов на Марс.

Хантсман утвержден послом США в России

Сенат США утвердил экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана новым послом в России. Его поздравил посол России в США Анатолий Антонов, пожелав ему успехов в деле восстановления российско-американских отношений. Сам Хантсман уже выразил желание как можно скорее оказаться в РФ.

 
Джон Хантсман
No Labels / Flickr

Дуров заявил о готовности свернуть работу Telegram в России и Иране

Павел Дуров заявил о готовности свернуть работу Telegram в тех странах, которые оказывают давление на компанию, в частности, в России и в Иране. «Нас не беспокоит то, что в отдельных странах на нас оказывается давление из-за защиты нами конфиденциальности пользователей. Мы всегда готовы порвать как личные, так и деловые связи с такими странами, лишив их возможности оказывать на нас такое давление», - заявил он.

Пойманный в Крыму российский военный сознался в шпионаже на Украину

Задержанные в Симферополе мужчина и женщина из России признались в передаче секретных данных главному управлению разведки украинского минобороны. Речь идет о сведениях, касающихся деятельности частей и соединений Черноморского флота. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Также ФСБ пресекла деятельность «групп и отдельных лицпо организации нелегальных поставок оружия в Россию с Украины.<

Роскомнадзор обвинил CNN в нарушении закона

Роскомнадзор вызвал представителей CNN для рассмотрения административного дела о нарушении закона «О средствах массовой информации». Все нарушения были выявлены в ходе плановой проверки ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», которое транслирует в России эфир CNN, они касаются выходных данных телеканала.

В Амурской области военнослужащий застрелил офицера и двух солдат и скрылся с оружием

В одной из воинских частей в белогорском микрорайоне Транспортный на стрельбище военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера, еще одного военнослужащего ранил. «В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего», - заявили в Минобороны. Стрелявший сбежал, захватив с собой автомат с несколькими рожками патронов. 

 
Учения в Восточном военном округе. Сентябрь 2017
mil.ru

Путин объявил дисциплинарное взыскание Соколову

Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании главе Минтранса РФ Максиму Соколову. «Согласившись с представленным предложением председателя правительства РФ об объявлении дисциплинарного взыскания министру транспорта РФ, постановляю: 1. Объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта РФ Соколову М.Ю.», — сказано в документе. Генеральному директору авиакомпании «Вим-Авиа» Александру Кочневу предъявлено обвинение в мошенничестве

Навального задержали в Москве перед митингом в Нижнем Новгороде

Алексей Навальный утром 29 сентября был задержан в подъезде собственного дома в Москве и доставлен в полицию перед своим выступлением на митинге в Нижнем Новгороде. Он собирался на вокзал, чтобы уехать на митинг. В полиции заявили, что Навальный задержан за призывы к участию в несанкционированных акциях.В отношении него составлен протокол.

 

Обращение к жителям Нижнего Новгорода, где сегодня должна была пройти встреча со мной. Но её так испугались, что утром меня задержали в собственном подъезде. Друзья, извините пожалуйста, что не смогу приехать, но вы всё равно приходите. Какая разница: есть я на митинге или нет меня? Всё и так понятно. Приходите ради принципа и в знак протеста против той тупости, маразма и деградации, которые овладели нашей страной. Площадь Маркина, 18-00. Кто из Нижнего - помогите распространить пожалуйста. #нижнийновгород #Навальный2018

Публикация от Алексей Навальный (@navalny) Сен 29 2017 в 2:14 PDT

«Матильда» заставила коллег Поклонской пожалеть Николая II

Депутаты Госдумы посетили спецпоказ «Матильда» в кинозале столичного ГУМа и остались довольны. По словам большинства из них, картина заслуживает того, чтобы ее посмотрели. Депутаты назвали картину поучительной, заявив, что после сеанса стали относиться к Николаю II «лучше, чем раньше».

 
Афиша фильма "Матильда" в ГУМе
Кадр видеорепортажа "Радио Свобода"

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Гендиректор "Вим-Авиа" Александр Кочнев
Гендиректор «Вим-Авиа» отправлен под домашний арест
Автомат Калашникова
СМИ узнали имя расстрелявшего военных в Амурской области
Виктор Толоконский
Путин уволил губернатора Красноярского края
CNN
Роскомнадзор выдал предупреждение CNN за неправильные данные
Алексей Навальный с женой Юлией
Полиция составила протокол о нарушении КоАП против Навального
21:03 Два человека сгорели в вагоне у Киевского вокзала
21:01 Гендиректор «Вим-Авиа» отправлен под домашний арест
20:46 Миллиардер Баков собрался идти в президенты ради возрождения монархии
19:54 СМИ узнали имя расстрелявшего военных в Амурской области новобранца
19:36 Следствие попросило суд арестовать жену полковника Захарченко

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Инга Андроникова
Инга Михайловна Андроникова
29 сентября 1937 года родилась Инга Андроникова, этнограф, цыганолог.
19:28 Умерла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова
18:57 Гендиректора «Вим-Авиа» сменили коллегой из «Трансаэро»
18:43 США приостановили выдачу виз на Кубе
18:05 Американский военный конвертоплан рухнул в Сирии
17:54 В Амурской области военнослужащий застрелил офицера и двух солдат и скрылся с оружием
17:41 МЭР уверено в снижении оттока капитала в 6 раз к 2020 году
17:31 Екатеринбург остановил движение троллейбусов из-за звонков о бомбах
17:09 Автономная сейсмическая станция будет искать нефть и газ
16:55 Правительство намерено снизить в 50 раз беспошлинный порог для интернет-покупок
16:30 Суд признал незаконным решение Росавиации о лишении лицензии Челябинского летного училища
16:05 Гендиректору «Вим-Авиа» предъявлено обвинение в мошенничестве
16:03 Путин уволил губернатора Красноярского края
15:42 В Пулково под пассажирами обрушился трап самолета
15:34 Кабмин внес в Госдуму проект повышения МРОТ до прожиточного минимума
15:22 Нобелевскую премию увеличили впервые за 16 лет
14:56 ЦБ может выставить акции Бинбанка и «ФК Открытие» на торги
14:45 Роскомнадзор выдал предупреждение CNN за неправильные выходные данные
14:42 Ученые выявили подозрительный «стандарт» объема наркотиков при задержаниях
14:17 Полиция составила протокол об административном нарушении против Навального
14:15 Гавайские власти встали на сторону астрономов
14:10 Песков намекнул на возможное продолжение череды отставок губернаторов
13:45 Россия не будет передавать Турции технологии в рамках поставки С-400
13:17 Большинство россиян сумели найти плюсы в старости
13:00 МИД РФ передал Вашингтону предложения по борьбе с киберугрозами
12:42 Росгвардия намерена приравнять пневматическое оружие к огнестрельному
12:16 Экс-глава МИД Литвы совершил с Путиным путешествие во времени в лифте
12:09 Правительство внесло в Госдуму проект бюджета РФ на три года
12:05 Цунами 2011 года принесло к берегам Америки множество японских животных
12:01 Навального задержали в Москве перед митингом в Нижнем Новгороде
11:31 Пойманный в Крыму российский военный сознался в шпионаже на Украину
11:26 ​СМИ сообщили о подготовке Ситибанка к уходу с российского рынка
11:14 Путин объявил дисциплинарное взыскание Соколову
10:53 Мужчина зарезал четырех человек в Свердловской области
10:46 Роскомнадзор обвинил CNN в нарушении закона
10:26 РАН выбрала вице-президентов 64-летнего возраста
10:26 Дуров заявил о готовности свернуть работу Telegram в России и Иране
10:15 Путин рассказал «другу» Эрдогану о приросте турпотока из РФ в Турцию
10:01 «Инфокультура» проводит опрос о востребованности финансовых данных
09:49 Хантсман утвержден послом США в России
09:39 Маск предложил летать ракетами вместо самолетов по той же цене
09:35 «Матильда» заставила коллег Поклонской пожалеть Николая II
09:25 Главный полицейский Камчатки отстранен от должности из-за махинаций
09:16 Политологи составили рейтинг губернаторов под угрозой отставки
28.09 20:59 «Кинопоиск» сообщил о накрутке рейтингов фильму «Крым»
28.09 20:46 Суд в Петербурге признал право журналистов посещать диссоветы
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.