Топ новостей 29 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня уволили главу Красноярского края, Илон Маск предложил заменить самолеты ракетами на Земле, а Павел Дуров пригрозил свернуть работу Telegram в России.

Владимир Путин отправил в отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Врио главы региона назначен Александр Усс.

Усс давно пытался стать губером, еще до Лебедя. Но как-то не складывалось. За ним точно Русал и вероятно Потанин не против. имхо, местные элиты не согласовали очередного 4 по счету варяга. — Дусавл Дунгин (@Dusavl) 29 сентября 2017 г.

Между тем «Минченко Консалтинг» опубликовал рейтинг губернаторов, которым в ближайшее время может грозить отставка. Согласно ему, отставка грозит главам Владимирской, Ивановской, Омской, Новосибирской и Мурманской областей, Алтайского и Приморского краев, Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, а также губернатору Санкт-Петербурга. Кремль допустил продолжении ротации губернаторов.

Илон Маск презентовал концепцию транспортной системы SpaceX, которая предназначена для перемещения между пунктами назначения на Земле с использованием возвращаемых ракет и космических кораблей. Он предложил использовать в качестве транспорта ракету BFR, создаваемую для полетов на Марс.

Falcon 9 has completed 16 successful landings. pic.twitter.com/OzAA6ziSCz — SpaceX (@SpaceX) 29 сентября 2017 г.

BFR is capable of transporting satellites to orbit, crew and cargo to the @Space_Station and completing missions to the Moon and Mars. pic.twitter.com/p9staho4VZ — SpaceX (@SpaceX) 29 сентября 2017 г.

Сенат США утвердил экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана новым послом в России. Его поздравил посол России в США Анатолий Антонов, пожелав ему успехов в деле восстановления российско-американских отношений. Сам Хантсман уже выразил желание как можно скорее оказаться в РФ.

Джон Хантсман No Labels / Flickr

Среди "голубей" Хантсман не замечен, да в США они почти и не водятся. Но и в первых рядах "ястребов" его не было. Дипопыт есть. Will see. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 сентября 2017 г.

Павел Дуров заявил о готовности свернуть работу Telegram в тех странах, которые оказывают давление на компанию, в частности, в России и в Иране. «Нас не беспокоит то, что в отдельных странах на нас оказывается давление из-за защиты нами конфиденциальности пользователей. Мы всегда готовы порвать как личные, так и деловые связи с такими странами, лишив их возможности оказывать на нас такое давление», - заявил он.

Задержанные в Симферополе мужчина и женщина из России признались в передаче секретных данных главному управлению разведки украинского минобороны. Речь идет о сведениях, касающихся деятельности частей и соединений Черноморского флота. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Также ФСБ пресекла деятельность «групп и отдельных лицпо организации нелегальных поставок оружия в Россию с Украины.<

ФСБ опубликовала видео задержания в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже https://t.co/vqQIcrcwW6 pic.twitter.com/jUz7sJhL6J — АРТЕМ КЛЮШИН  (@ARTEM_KLYUSHIN) 29 сентября 2017 г.

Роскомнадзор вызвал представителей CNN для рассмотрения административного дела о нарушении закона «О средствах массовой информации». Все нарушения были выявлены в ходе плановой проверки ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», которое транслирует в России эфир CNN, они касаются выходных данных телеканала.

В одной из воинских частей в белогорском микрорайоне Транспортный на стрельбище военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера, еще одного военнослужащего ранил. «В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего», - заявили в Минобороны. Стрелявший сбежал, захватив с собой автомат с несколькими рожками патронов.

Учения в Восточном военном округе. Сентябрь 2017 mil.ru

Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании главе Минтранса РФ Максиму Соколову. «Согласившись с представленным предложением председателя правительства РФ об объявлении дисциплинарного взыскания министру транспорта РФ, постановляю: 1. Объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта РФ Соколову М.Ю.», — сказано в документе. Генеральному директору авиакомпании «Вим-Авиа» Александру Кочневу предъявлено обвинение в мошенничестве

Главный офис авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая, по словам нашего уважаемого министра транспорта, "соответствовала всем критериям" pic.twitter.com/veSpsDYv6P — Мюсли Лаврова (@LavrovMuesli) 29 сентября 2017 г.

Алексей Навальный утром 29 сентября был задержан в подъезде собственного дома в Москве и доставлен в полицию перед своим выступлением на митинге в Нижнем Новгороде. Он собирался на вокзал, чтобы уехать на митинг. В полиции заявили, что Навальный задержан за призывы к участию в несанкционированных акциях.В отношении него составлен протокол.

Алексей Навальный снял на видео, как его задерживает полиция при выходе из дома. Утром он должен был уехать в Нижний Новгород pic.twitter.com/zTvIByytCi — Meduza (@meduzaproject) 29 сентября 2017 г.

Депутаты Госдумы посетили спецпоказ «Матильда» в кинозале столичного ГУМа и остались довольны. По словам большинства из них, картина заслуживает того, чтобы ее посмотрели. Депутаты назвали картину поучительной, заявив, что после сеанса стали относиться к Николаю II «лучше, чем раньше».