Президент России Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта Максиму Соколову. Опубликован документ только сейчас, хотя подписан был в четверг. В документе говорится, что с предложением наложить взыскание выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Напомним, в среду, 27 сентября, Владимир Путин на совещании с членами правительства сам заявил Соколову, что объявляет ему неполное служебное соответствие в связи с ситуацией вокруг прекратившей полеты авиакомпании «ВИМ-Авиа». Президент также предупредил, что за взысканием могут последовать новые решения.

Совещание с членами Правительства 27 сентября 2017 kremlin.ru

«Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым], что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — глубокомысленно сказал тогда президент.

Тогда же Владимир Путин указал на недоработки курирующему транспорт вице-премьеру Аркадию Дворковичу, поинтересовавшись, не перегружен ли тот. «Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом», — сказал президент вице-премьеру и поручил ему представить предложения по решению существующих проблем в транспортной отрасли. При этом на счет замглавы правительства никаких документов подписано не было.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил журналистам, что вопрос возможного отстранения вице-премьера Аркадия Дворковича от курирования транспортной отрасли «вторичен» по отношению к разрешению сложившейся в отрасли критической ситуации.

Между тем пока компания «ВИМ-Авиа» далека от выхода из кризиса. Правда, менеджменту авиакомпании удалось договориться с лизинговыми компаниями о том, что все самолеты, которые находятся в эксплуатации «ВИМ-Авиа», останутся под ее управлением. Отзыва не будет, несмотря на просрочки платежей. Лизингодатели с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказалась авиакомпания, и выразили готовность поддержать ее в этот сложный момент. Они рассмотрели представленный план вывода компании из кризиса и считают его реалистичным и разумным, говорится в сообщении «ВИМ-Авиа».

Аэробус А319-111 компании ВИМ-Авиа в Домодедово Фото Москвы / Moscow-Live

Правительство тоже пытается помочь авиакомпании. 28 сентября Аркадий Дворкович утвердил «Аэрофлоту» директиву, которая предписывает использовать собственные средства для финансирования деятельности «ВИМ-Авиа». Фактически это означает, что «Аэрофлот» должен перечислять «ВИМ-Авиа» собственные деньги, источники различных изданий называют суммы от 1,8 до 2 млрд рублей. Впрочем, в документе указано, что деньги потом будут возвращены «в счет взаиморасчетов ПАО "Аэрофлот" с отраслью».

Одновременно Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства 98 млн рублей на оплату заправки самолетов «ВИМ-Авиа», вывозящих из-за границы российских туристов. Они могут быть также потрачены на оплату услуг «по аэропортовому и наземному обеспечению полетов» лайнеров «ВИМ-Авиа», говорится в его распоряжении.

Между тем, как писал «Полит.ру», способы предотвращения подобных кризисов ищут даже в Госдуме. Росвиация предложила ввести новый сбор в размере 10 рублей с билета для создания страхового резерва на случай банкротства авиакомпаний. С такой инициативой перед депутатами выступил глава Росавиации Александр Нерадько. По его оценке, сбор позволит создать резерв в 1 миллиард рублей. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, парламентариям нужно срочно подготовить соответствующий закон. «Плохо то, что мы постоянно наступаем на одни и те же грабли», — заявил он.

Пассажиры в ожидании рейса Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Напомним, летом 2017 года компания «ВИМ-Авиа» начала массово задерживать и отменять рейсы из-за накопившейся задолженности за топливо и обслуживание самолетов. 25 сентября «ВИМ-Авиа» прекратила выполнять чартерные рейсы. Авиакомпания S7 уже ведет переговоры с властями Турции об организации чартерных рейсов на турецком направлении для вывоза пассажиров «ВИМ-Авиа», сообщил RNS источник, знакомый с решениями оперативного штаба, это подтвердили и в компании. В настоящее время S7 не осуществляет полеты в Турцию.

Против руководителей «ВИМ-Авиа» возбуждено дело о хищении денег пассажиров. В Следственном комитете считают, что компания продавала билеты, понимая, что не сможет рассчитаться за топливо и обслуживание самолетов.

По некоторым данным владелец, авиакомпании Рашид Мурсекаев покинул Россию, но другие источники сообщают, что он остался в стране и был на допросе в СК.