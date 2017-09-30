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30 сентября 2017, 15:00
армия Дагестан стрельба убийство
Елена Сычева

Нервный стрелок

Гасан Абдулахадов
Гасан Абдулахадов
фото: коллаж amur28.info

На военном полигоне города Белогорска Амурской области произошел инцидент, в котором погибли трое военнослужащих. О трагедии стало известно вечером в пятницу— во время учебных стрельб солдат-срочник открыл огонь по своим сослуживцам, ожидавшим выхода на огневой рубеж. 

«Офицер и двое военнослужащих скончались от ранений на месте, еще двоих бойцов доставили в больницу. Стрелявший скрылся с территории полигона, при себе у него автомат и несколько рожков с патронами», — сообщило министерство обороны РФ. 

Все то время, пока стрелок скрывался, в Белогорске был введен особый режим, соответствующее распоряжение подписали власти муниципалитета.

«30 сентября  во всех образовательных организациях города отменены учебные занятия, а также  культурно-массовые мероприятия в учреждениях культуры и спорта», — говорилось на сайте мэрии города

Стрелок скрывался от военных и спецслужб в течение как минимум восьми часов. 

«С рассветом подняли в воздух вертолеты для поиска стрелка. Из Благовещенска также прибыло подкрепление», — приводит «Лайф» слова местного полицейского. 

В итоге солдата обнаружили на территории военного городка Автобат в районе шести утра по местному времени. При задержании он оказал сопротивление и был застрелен. После этого все ограничения были сняты. 

«Подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа в ходе поисковых мероприятий был обнаружен и блокирован военнослужащий, ранее оставивший с оружием территорию полигона в Амурской области», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ВВО. 

На место происшествия выехала комиссия Минобороны РФ, направленна по указанию главы ведомства Сергея Шойгу. По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело статье 105 УК РФ «Убийство». 

«В настоящее время на месте происшествия работают военные следователи, выясняются мотив и обстоятельства произошедшего», — прокомментировала для сайта СКР официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 

Позднее СМИ обнародовали данные о личности стрелка, им оказался 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов. Уроженец села Хуцеевка Республики Дагестан. Призван в армию он был из Нижневартовска (ХМАО). Согласно справке, которую опубликовал телеграм-канал «Опер слил», молодой человек закончил Югорский госуниверситет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Абдулахадов был призван на службу в апреле, а зачисление в часть, в которой произошла трагедия, случилось только на прошлой неделе — 21 сентября.  

По данным «Ленты.ру», причиной трагедии мог стать нервный срыв. 

«По словам знакомых Абдулахадова, он был спокойным, хорошим, но гордым парнем. По их мнению, у него, вероятно, была очень веская причина совершить такой поступок», — сообщает издание.

У «Лайфа» противоположная информация. По данным портала, Абдулахадов постоянно конфликтовал с сослуживцами, был вспыльчивым, несдержанным. Поэтому его перевели в новую часть из соседней в/ч 0290, считающейся более престижной. Со ссылкой на собеседника в штабе ВВО издание сообщает, что «бойцы части [откуда перевели Абдулахадова] в любую минуту могут отправиться в боевую командировку», поэтому его и перекомандировали. 

«Прибывший в новый коллектив Абдулахадов, считающий себя "старослужащим", потому что прослужил в армии уже пять месяцев, мог начать устанавливать свои порядки, что не понравилось его новым сослуживцам по полку связи. Произошел конфликт. Солдат дождался момента, когда в его руках оказалось боевое оружие, и расстрелял обидчиков», — сообщает «Лайф».

В свою очередь, «Интерфакс» опубликовал информацию о жертвах стрелка со ссылкой на собственные источники в Минобороны. Выяснилось, что погибшему офицеру Егору Увкину было 28 лет. Он выпускник Кемеровского высшего командного училища. У него остались жена и маленький ребенок. Двое других — 20-летние военнослужащие Матвей Берников и Андрей Озеров.

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