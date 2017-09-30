1 октября, в воскресенье, Каталония собирается провести референдум о независимости. Испанские власти категорически против. Они объявили этот референдум нелегальным и пообещали его заблокировать. Wall Street Journal рассуждает о том, чего ожидать от этого события.

Правительство Каталонии упорствует в намерении провести референдум. Правительство Испании пытается этому помешать. Для этого в Каталонию отправляют дополнительные наряды полиции для конфискации бюллетеней и урн для голосования. Таким образом, первый, с хронологической точки зрения, вопрос в том, будет ли полиция действительно пытаться физически остановить референдум.

Второй вопрос заключается в том, хватит ли полицейских сил, чтобы сорвать референдум, если они действительно будут вмешиваться. В Каталонию отправлено около 4000 испанских полицейских, но этого может оказаться недостаточно, тем более что сторонники независимости, со своей стороны, тоже готовятся к противостоянию. Некоторые, например, собирались занять площадки для голосования уже в пятницу, чтобы не дать полиции конфисковать инвентарь.

Полиция задерживает демонстрантов Fotomovimiento

Еще один вопрос в том, какого результата можно ожидать от этого референдума, если он состоится. Последние официальные опросы показывают, что за последние годы число сторонников независимости сократилось. В 2013 г. их было 49%, сейчас стало 35%. С другой стороны, есть результаты, опроса, проведенного каталонской газетой, агитирующей за отделение от Испании, и согласно этим результатам, выходит, что почти 70% каталонцев собираются проголосовать на референдуме за отделение. Так или иначе, скорее всего, противники независимости будут бойкотировать этот референдум, поэтому его результаты будут не вполне репрезентативными.

Если референдум состоится, и по его итогам большинство будут за независимость, то дальнейшее развитие событий предсказать трудно. Президент Каталонии Карлес Пучдемон пообещал в этом случае провозгласить независимость в одностороннем порядке. Но такой жест едва ли получит международное признание. Кроме того, однопартийцы Пучдемона говорили, что провозглашение независимости маловероятно. Такой поворот событий мог бы привести к тому, что центральное правительство постарается лишить Каталонию ее автономии. Но независимо от провозглашения, сторонники независимости, скорее всего, будут настаивать на необходимости отделиться, что приведет к протестам с требованиями к испанскому правительству или воззваниями к ЕС с просьбами о посредничестве.

Карлес Пучдемон www.president.cat

Наконец, автор задается вопросом о том, как эти события скажутся на экономике и финансовых рынках. До сих пор инвесторы не выражали сильного беспокойства по поводу предстоящего референдума. Это проявляется в том, что экономические показатели по Каталонии и по всей Испании сейчас вполне оптимистичны. Но если противостояние затянется, это может вызвать у инвесторов тревогу, и тогда по крайней мере у Каталонии могут начаться некоторые экономические трудности. Вследствие этого трудности могут начаться и у Испании, потому что 19% от ее ВВП приходятся на долю Каталонии.