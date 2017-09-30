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30 сентября 2017, 12:31
Екатеринбург Новосибирск телефонный терроризм
Катерина Норсеева

Здесь мин нет

Эвакуация в Екатеринбурге
Эвакуация в Екатеринбурге
фото: Наша Газета Екб‏ в твиттере

На этой неделе по России вновь прокатилась волна лжеминирований, она захватила меньше городов, но побила рекорды по числу эвакуированных объектов. Все началось в четверг, 28 сентября, в Новосибирске. После сообщений о якобы заложенных бомбах там прошла эвакуация людей из нескольких торговых центров, школ, здания Законодательного собрания Новосибирской области, ТЭЦ-5 и аэропорта Толмачево.

Всего, по данным правоохранительных органов, объектами атаки стали более 40 зданий в сибирской столице. К счастью, все минирования оказались ложными.

«Взрывчатых веществ и опасных предметов нигде не обнаружено», — сказал днем «Интерфаксу» представитель Росгвардии. 

Однако после этого звонки с сообщениями о бомбах продолжились. Были эвакуированы главный вокзал Западно-Сибирской железной дороги, автовокзал Новосибирска, госпитали №2 и №3, корпуса Новосибирского госунивеситета. «Вести Новосибирск» назвали эту атаку самым масштабным актом телефонного терроризма в городе за всю историю. 

Еще более массовой была атака, которая произошла в пятницу в Екатеринбурге. В общей сложности сообщения о якобы заложенных бомбах поступали в течение 14 часов, пишет портал Е1. За это время были «заминированы» больше 110 объектов — больше 20 школ, правительство Свердловской области и отдельно стоящие министерства, резиденция губернатора, отделения Пенсионного фонда России, отделы Налоговой службы, районные администрации, магазины и торговые центры, почти все крупные вузы уральской столицы, за исключением УрФУ, несколько детских садов. Все это произошло в течение рабочего дня. 

Но и после его завершения сирены пожарных, скорых и полиции не умолкали. Сообщения от лжеминеров продолжали поступать, но объектами атаки становились уже кинотеатры, концертные залы, отели, бары и рестораны. Объектов атаки телефонных террористов было так много, что их не успевали проверять — просто не хватало специалистов. Многие из эвакуированных в пятницу зданий не были открыты до утра субботы. РИА «Новый День» пишет о том, что Уральская юридическая академия и Екатеринбургский автодорожный колледж с утра отменили занятия из-за вчерашних сообщений о бомбах. 

Екатеринбуржцев особенно возмутило, что никакой информации о случившемся не было в выпусках новостей на центральных телеканалах. Да и федеральные СМИ обратили внимание на происходящее только после того, как уже вечером, когда атака шла несколько часов, были эвакуированы посетители концерта Анжелики Варум и Леонида Агутина. Об этом, например, сообщило ТАСС. Агентство со ссылкой на данные ГУ МВД России по Свердловской области писало, что «поступило несколько сообщений тревожного характера с криминальным уклоном», хотя к тому моменту число звонков и писем уже приближалось к сотне.

«Федеральные каналы проигнорировали тему масштабной эвакуации в Екатеринбурге. В выпусках новостей Первого канала, "России" и НТВ не было сообщений о минировании десятков зданий в уральской столице. Кроме того, сюжет о ЧП не вышел даже в топ "Яндекса"», — констатирует портал 66.ru

Надо отметить, что эта волна лжеминирований стала уже третьей по счету за сентябрь. Ущерб от первой, которая произошла в городах России 12 сентября, оценили в 300 млн рублей. Во сколько обошлась службам, ведомствам, а также предпринимателям новая атака телефонных террористов, пока неизвестно. Как неясно и то, кто за ней стоит. 

«Столь массированной атаке со стороны, мягко говоря, недоброжелателей Екатеринбург и Свердловская область в целом ранее не подвергались. Общих итогов проверочных мероприятий органов внутренних дел на данный момент пока нет. Работа сыщиков уголовного розыска, наших коллег из регионального ФСБ, из Росгвардии и вспомогательных служб еще не завершена.

Вместе с тем отмечу, что упыри, организовавшие эту акцию, по-другому у меня назвать их язык не поворачивается, от всех нас ждут паники и страха, недоверия к органам власти, но уверен, такого финала они не дождутся. Где бы они ни находились, в Уральском регионе, в странах СНГ или, как говорится, за бугром, рано или поздно за ними обязательно придут, и мы об этом проинформируем наших граждан», — сказал Е1 руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Напомним, по факту первой сентябрьской атаки было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Расследованием занялись специалисты ФСБ, а точнее отдел, в сферу деятельности которого входит расследование «телефонных дел», появившийся в структуре в 2011 году, пишет РБК.

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