Отставить нельзя оставить

Кремль наконец-то прояснил свои планы по поводу смены губернаторов. Источник в администрации президента рассказал РИА Новости, что, во-первых, очередным главой региона, который напишет заявление по собственному желанию, станет омский губернатор Виктор Назаров.

Во-вторых, волна отставок завершится к 10 октября.

И, в-третьих, что всего в рамках осеннего отзыва губернаторов своих постов лишатся от восьми до одиннадцати руководителей — с учетом уже отставленных.

На этой неделе свои посты покинули главы Самарской области Николай Меркушкин, Нижегородской области Валерий Шанцев, Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и Красноярского края Виктор Толоконский.

Рамазан Абдулатипов, возглавивший Дагестан сравнительно недавно — в 2013 году, также написал заявление об уходе.

«Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась», — раскрыл он тот факт, что и сам не в курсе, за что его увольняют.

В другом интервью политик сообщил, что по стране «идет озеленение кадров».

По данным источника РИА Новости, Владимиру Путину уже предложили несколько кандидатов на должность главы республики, но «решение пока не озвучено».

В начале этого года, по информации кремлевских источников, в администрации разработали систему для оценки губернаторов, о чем были проинформированы и сами главы регионов.

Эти критерии:

- состояние социальной сферы и социального самочувствия жителей региона;

- состояние и динамика развития экономики;

- электоральные показатели — рейтинг губернатора;

- отсутствие конфликтов между элитами.

Каждый из пунктов рейтинга в администрации оценивается по трехбалльной системе: «красный», «желтый» или «зеленый». Если по одному из критериев вместо «зеленого» появляется другой стикер, то на регион начинают обращать больше внимания, привлекают губернатора для исправления сложившейся ситуации.

В числе глав, которых могут уволить в ближайшее время, как пишет исследовательская компания «Минченко Консалтинг» (.pdf), находятся руководителя Владимирской, Ивановской, Мурманской, Новосибирской и Омской областей, а также Республики Алтай и Алтайского края, Калмыкии, Северной Осетии, Приморья и губернатор Санкт-Петербурга.

При составлении списка на выбывание его авторы анализировали наличие у губернаторов поддержки в Кремле, экономическое и политическое положение региона, конфликты руководства.

Наиболее устойчивыми губернаторами аналитики признали мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Тульской области Алексея Дюмина и главу ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

Однако насколько можно доверять таким рейтингам, вопрос спорный.

По мнению политолога Николая Миронова, к которому обратился РБК, авторы доклада преувеличили влияние «околокремлевских кругов» на выбор руководства регионов.

По его словам, решения по отставкам принимаются в результате большого количества субъективных факторов в окружении президента, «интриг внутри царского двора».

«Поэтому отдельные губернаторы из "зоны на вылет" могут работать еще годами, а главы с высокими баллами, наоборот, могут уйти в скором времени», — считает эксперт.