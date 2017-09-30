В Глостершире археологи-любители обнаружили клад римской эпохи, который включает любопытный артефакт – бронзовую фигурку собаки с высунутым языком. Вероятно, она связана с культом бога Ноденса, крупное святилище которого располагалось на территории Глостершира в римскую эпоху.

Пит Крессуэлл и Эндрю Боутон занимаются поисками древностей с металлоискателями уже сорок лет, но раньше им никогда не удавалось сделать столь значимую находку. «Как только я понял, что предметы имеют историческое значение, я связался с местной археологической командой, которая была в равной степени взволнована. – рассказывает Крессуэлл. – Это большая честь – иметь возможность внести свой вклад в местную и британскую историю». По вызову кладоискателей прибыл археолог Курт Адамс, который пришел к заключению, что клад относится к 318 – 450 годам н.э. Точное место находки в прессе не сообщается.

Фигурка собаки, о которой мы чуть ниже поговорим подробнее, и еще пара монет – единственные целые изделия в кладе. Все остальное – фрагменты бронзовых изделий: статуи человека, сосудов, оковки сундука, ложки, ключа, накладок в форме голов животных и людей – и еще множество кусочков меди непонятного происхождения. На одном из них сохранилась надпись, читающаяся как (V?)MCONIA. Предполагается, что найденный клад представляет собой античный металлолом, собранный для последующей переплавки.

Фрагменты бронзовых изделий из клада

Сейчас с найденными предметами работают специалисты Британского музея, которые должны очистить и реставрировать находки. Когда эта работа будет окончена, оценочный комитет музея должен будет определить стоимость артефактов, после чего соответствующее вознаграждение будет разделено пополам между кладоискателями и владельцем земельного участка.

Как мы уже говорили, наибольший интерес среди найденных предметов вызвала статуэтка собаки. Искусно выполненная собака стоит и смотрит вверх, словно ожидая, когда хозяин бросит ей мяч. Рот ее открыт и язык высунут. В лапах, животе и боку собаки есть отверстия, с помощью которых, когда-то фигурка закреплялась на несохранившейся подставке.

Голова собаки

Статуэтка собаки с разных сторон

В Великобритании ранее уже находили фигурки собак с высунутым языком. В Национальном музее Уэльса хранятся две бронзовые собаки высотой около пяти сантиметров. Только они не стоят, как собака из Глостершира, а сидят. Фигурки были найдены в Ллис-Ауэл (Llys Awel) в валлийском графстве Конуи. Есть в музее также две бронзовые пластинки, на которых пунктирные углубления образуют изображение собаки. Найдены они на том же участке. Все эти предметы датируются периодом между концом I века до н. э. и концом IV века н. э.

Статуэтки собак из Ллис-Ауэл

Прорисовка вотивной таблички с изображением собаки

Все эти собаки связываются исследователями с кельтским богом Ноденсом (Нодонсом, Нудонсом). Крупное святилище Ноденса в Глостершире находилось на территории поместья Линди-Парк близ устья реки Северн. Раскопки этого места начал в 1920-х годах Мортимер Уилер, в то время – молодой ученый из Национального музея Уэльса, а в дальнейшем – знаменитый британский археолог. Уилер определил, что храмовый комплекс в Линди-Парке был построен вскоре после 364 года до нашей эры и действовал до V века н. э.

Руины храма Ноденса в Линди-Парке

Он состоял из здания собственно святилища, окруженного галереей, в которой, вероятно, проводились ритуальные процессии, гостиницы для паломников с отдельно стоящими термами, а также здание, где паломники должны были спать, чтобы получить во сне исцеление от болезни или божественное пророчество. Пример подобного общения с богом во сне хорошо известен на другом конце античного мира – в храме Асклепия в Эпидавре.

Уилер нашел в храме Ноденса девять статуй собак, как каменных, так и бронзовых, одна из них изображена с человеческой головой. Некоторые статуи кажутся похожими на ирландских волкодавов, так что историки собаководства считают их самыми древними изображениями представителей этой породы.

Одна из собак Ноденса в Линди-Парке

Объяснить связь собаки с богом исцеления, ученым опять помогает аналогия с греческим Асклепием. Священным животным этого бога была не только змея, но и собака. Собаки содержались в храмах Асклепия в Эпидавре, Афина, в Лебене на Крите, а позже и в Риме. Павсаний сообщает легенду, о том, что младенца Асклепия, бросила мать, родившая его от Аполлона, то младенца выкормила коза, а охраняла собака. Собака была изображена у подножия трона статуи Асклепия в Эпидавре. Статуя не дошла до нас, но мы хорошо можем представить ее по античным монетам. Считалось, что собаки, жившие в храме, вылизывая раны паломников, исцеляли их. Можно предположить, что подобную роль они могли играть и в кельтском культе Ноденса.

В святилище Линди-Парка были найдены и другие подношения. Среди них 320 костяных булавок, около 300 бронзовых браслетов и более восьми тысяч монет. Костяные булавки в качестве подношений встречаются и в других кельтских культовых центрах Британии. Булавка символизировала беременность и удачные роды, так что их приносили в дар богу бесплодные и беременные женщины. В Линди-Парке нашли каменную статуэтку высотой около полуметра, изображающую сидящую на троне богиню с рогом изобилия в руках. Может быть, это божественная жена бога-целителя Ноденса, покровительствующая роженицам?

На связь Ноденса с целительством некоторые находки из Линди-Парка указывают явно. Пустотелая бронзовая рука заставляет снова вспомнить Асклепия, в дар которому приносили скульптурные изображения исцеленных частей тела. Также нашли печатку, которой античный окулист помечал составленную им глазную мазь, и костяную пластинку с анатомически точным изображением женщины.

Нашел Мортимер Уилер также бронзовую статую бога, который стоит на колеснице, запряженной четверкой лошадей, и держит в правой руке палицу. На бронзовом рельефе из Линди-Парка бог также правит квадригой, держа при этом кнут, по бокам его стоят юноши с факелами, а ниже изображены тритоны, державшие якоря. В этих образах исследователи находят черты Ноденса как солнечного бога, а тритоны указывают на его связь и с водой.

Водная стихия была представлена и на мозаичном полу храма, где можно было увидеть разных морских тварей. Мозаика была создана в IV веке и была даром храму от Тита Флавия Сенилиса. Нашлись и рельефы, изображающие морское божество с раковиной и якорем, а также рыбаков и тритонов. На одном из этих рельефов рыбак ловит рыбу. Исследователи видят в ней лосося и подозревают связь этого изображения с кельтским культом «Мудрого лосося». Эти подозрения укрепляет тот факт, что всезнающей «лосось из Ллин-Ллиу» – герой легенды «Килух и Олвен» из валлийского сборника «Мабиногион» ассоциировался как раз с рекой Северн, на берегу которой стояло святилище Ноденса.

Прорисовки бронзовых пластин с рельефами

Найдены в Линди-Парке и посвятительные надписи. Например, такая D(eo) M(arti) Nodonti Flavius Blandinus Armatura v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) «Богу Марсу Нодонсу – Флавий Бландин Арматура обет исполнил охотно достойно». Как мы видим, в римской Британии Нодос ассоциировался с Марсом. Нас не должно это сильно удивлять. Марс – чуть ли не самый популярный бог, если оценивать число отождествлявшихся с ним “варварских” божеств. Дело в том, что военное дело было довольно поздней функцией Марса, а ранее он был богом сельской общины, отчасти аграрным, отчасти – защитником, отвращающим различные бедствия.

Посвятительная надпись Флавия Бландина Арматуры

Впрочем, Ноденс отождествлялся не только с Марсом. Мы видели его стоящим на колеснице, подобно солнечному богу. Связь с собаками дает возможность вспомнить бога леса и охоты Сильвана. А одна надпись из Виндоланды содержит посвящение Deo N(odonti) Neptu… «Богу Нодонсу Нептуну» – вспомним мозаики и рельефы из Линди-Парка с раковинами, якорями и тритонами. А в двух надписях из Линди-Парка Ноденс отождествляет еще и с Меркурием.

Еще одна надпись из Линди-Парка нанесена на бронзовую табличку с изображением лающей собаки. Автор сообщает: Pectilus votum quod promissit Deo Nudente M(arti) dedit «Пекул богу Марсу Нуденсу дал обет, который обещал».

Прорисовка рельефа с посвятительной надписью Пекула

Необычна другая надпись Devo Nodenti Silvianus anilum perdedit demediam partem donavit Nodenti inter quibus nomen Seniciani nollis petmittas sanitatem donec perfera usqve templvm dentis «Богу Ноденсу. Сильвиан кольцо потерял. И дал [за его возвращение?] Ноденсу половину его стоимости. Из тех, кто носит имя Сенициан, пусть никто не будет здоров, пока не принесет его в храм». Видимо, Сильвиан подозревал Сенициана в краже кольца. Интересно, что золотое кольцо с владельческой надписью Сенициана нашли 1785 году в Сильчестере, более чем в 100 километрах от Лидни-парка, подробнее об истории этого кольца можно в очерке «Прототип кольца Всевластья».

Надпись, сообщающая о потере кольца

Среди божеств кельтских народов, засвидетельствованных письменными источниками, этимологическим аналогом британского Ноденса оказывается ирландский Нуаду Айргетлам (Нуаду Среброрукий), король племен богини Дану. Когда в битве Нуаду потерял руку, он утратил и трон, так как физическое увечье лишало его права быть королем. Бог Диан Кехт сделал для Нуаду серебряную руку, а сын Диан Кехта Миах вырастил на этой руке плоть, что позволило Нуаду снова стать королем. В связи с этой историей мы можем вспомнить бронзовую руку, найденную в Линди-Парке.

А в уже упомянутой легенде «Килух и Олвен» был персонаж Ллудд с серебряной рукой (Lludd Llaw Eraint), в других валлийских сказаниях встречается более древняя форма его имени Нудд, которая тоже этимологически родственна имени Ноденса. Добавим, что одна из этимологий топонима Линди возводит его к древнеанглийскому *Lydan-eġ «остров Ллуда». За пределами Британии сходное имя божества – Noadatus – встречается в посвятительной надписи римской эпохи, которую нашли в Майнце.

Кельтолог Виктор Калыгин в своем «Этимологическом словаре кельтских теонимов» предполагает, что имя Nōdon(t)s происходит из *Noudonts < *neudont-s «дающий обновление», представляющего собой сложение индоевропейских корней *neu̯o «новый» и *dō- «давать». Также это имя пытаются сопоставлять с готским словом nuta «рыбак», вспоминая о рыболовной символике на рельефе из Линди-Парка. Еще одна этимология возводит имя Нодос к *noudons, образованному от *noud «хватать», с возможным влиянием корня *snad «защита».