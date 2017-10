1 октября в Каталонии проходит референдум – жители автономного сообщества решают, остаться ли в составе Испании или провозгласить суверенное государство. Официальный Мадрид, вполне ожидаемо, сепаратистские настроения не устраивают, и голосование на референдуме проходит на фоне судебных запретов, блокировки избирательных участков и столкновений каталонцев с полицейскими. В СМИ все чаще звучит термин «каталонское восстание».

Сепаратистские настроения в регионе не в новинку, попытки отделиться от Испанского королевства предпринимались еще в XIX веке, однако успехом не увенчались. В 30-е годы XX века власти Испании жестко подавили попытку каталонского парламента провозгласить суверенитет, арестовав идейных вдохновителей за госизмену.

В 1979 году Каталония добилась статуса автономного сообщества, с правом формирования собственного правительства – женералитета – и признания официальным каталанского языка.

Однако каталонцам этого явно недостаточно, в последние годы в регионе прошел ряд опросов, подавляющее большинство участников которых высказывались за отделение от Испании и провозглашение независимости. В 2013 году парламент Каталонии, абсолютное большинство мест в котором получили сторонники суверенитета, принял соответствующую декларацию и назначил референдум по вопросу выхода из состава Испании – впрочем, от его проведения впоследствии отказались.

В ноябре 2015 года парламент Каталонии утвердил резолюцию о создании независимой республики, с формированием собственных государственных структур и принятием конституции в перспективе. Конституционный суд Испании, впрочем, признал резолюцию незаконной.

Следующим шагом к независимости стало внесение в каталонский парламент в августе текущего года законопроекта по процедуре выхода из состава Испании. Документ был принят, референдум о суверенитете был назначен на 1 октября. Если большинство участников референдума проголосуют за независимость от Испании, власти Каталонии обещают начать имплементацию принятого парламентом закона «О правовом и учредительном переходном периоде республики» уже 2 октября.

Конституционный суд Испании вновь объявил референдум незаконным, а испанское правительство пообещало помешать его проведению. День референдума показал, что это были не пустые угрозы. В Каталонию направлены силы Национальной полиции и Гражданской гвардии. Сотрудники правоохранительных органов помешали открытию ряда избирательных участков и разгоняют очереди каталонцев, желающих принять участие в референдуме. МВД Испании демонстрирует изъятые урны для голосования, на участках отключают интернет.

Власти Каталонии в ответ на это заявили, что жители сообщества могут голосовать на любом работающем участке, причем в случае нехватки бюллетеней допустимо поставить крестик в графе «да» или «нет» на бланке, принесенном из дома.

Испанские СМИ называют референдум каталонским восстанием, испытанием огнем, небывалым вызовом испанской демократии и проверкой на прочность. Лишь за несколько часов после начала плебисцита в столкновениях с полицейскими пострадали 38 человек, трое из них получили ранения и травмы средней тяжести. Затем появились сообщения о 337 пострадавших.

