Через две недели Росавиация отнимет сертификат эксплуатанта у компании «Вим-Авиа». Такое заявление сделал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на полях форума «Наука и технологии в обществе» в японском Киото.

«До 15 октября необходимо продолжать полеты, а дальше уже будет приниматься решение. Это такая точка принятия решения, когда можно будет говорить о том, возможно ли в принципе продолжать деятельность компании», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, пока что 90% пассажиров «Вим-Авиа», ранее застрявших в Турции, Испании, Италии, Греции, уже возвращаются домой. Собственно компания должна выполнить за выходные 42 рейса: 22 в субботу, 30 сентября, и 20 в воскресенье, 1 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта РФ по итогам оперативного штаба под руководством замглавы ведомства Валерия Окулова.

Напомним, что в конце этой недели Следственный комитет России сообщил о задержании генерального директора авиакомпании «Вим-Авиа» Александра Кочнева и бухгалтера компании Екатерины Пантелеевой.

«В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения», — сказала сайту СКР официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Позже стало известно, что обоим избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 25 ноября.

В то же время Рашид и Светлана Мурсекаевы, которые являются владельцами компании, находятся за рубежом, вне зоны досягаемости российских правоохранителей, «принимаются меры к установлению их местонахождения», отметили в СКР.

Судьба компании неизвестна, однако эксперты практически однозначно пророчат ей повторение участи «Трансаэро».

«В треугольнике "Правительство — Минтранс — Росавиация"» идет тихая, но ожесточенная война. Соколов дважды в день собирает штаб по «Вим-Авиа», в него входят сотрудники Министерства, Росавиации, работники авиакомпаний и соседних технических компаний, участвуют чиновники из Правительства, ну и туристические агенты, конечно. Пишут планы, поручения и каждый вечер мониторят ситуацию. Картинка складывается странная. Все больше доказательств того, что история искусственная и в обычных условиях решалась бы за пару дней, но не в этот раз. Вдруг все стали суперпринципиальными, особенно Росавиация, которая сначала до последнего уверяла, что на рынке все спокойно, а теперь откровенно динамит поручения Минтранса. Что-то я такого не припомню, чтобы Росавиация ставила палки в колеса Минтрансу, да и вообще, ситуацию когда Агентство противодействует Министерству», — пишет телеграм-канал «Политджойстик».

Отметим, что ранее вице-премьер Аркадий Дворкович анонсировал изменение законодательства, касающегося финансовой устойчивости авиакомпаний. Причем произойти это может в ближайший месяц.

«Сейчас готовится законопроект. Я думаю, в октябре законопроект сможем написать, попытаемся до конца года принять», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, ситуация вокруг полетов компании обострилась 25 сентября — тогда стало известно, что долги «Вим-Авиа» превышают семь млрд рублей, и она не может продолжать полеты. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Следователи предполагают, что билеты продавались, хотя руководство компании было в курсе, что не сможет исполнить обязательств перед пассажирами.