Российская сборная по тяжелой атлетике не сможет выступить на чемпионате мира в Анахайме (США), который пройдет в конце ноября — начале декабря 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Исполком IWF приостановил членство Федерации тяжелой атлетики России, из-за чего наши спортсмены не могут выступать на каких бы то ни было соревнованиях, проводимых под эгидой IWF.

Заседание исполнительного комитета Международной федерации тяжелой атлетики состоялось накануне в Бресте. На нем был оглашен доклад антидопинговой комиссии IWF. По его итогам члены федерации приняли решение отстранить спортсменов из тех стран, представители которых три и более раз проваливали допинг-пробы в течение двух летних Олимпиад — в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012-м.

В итоге под санкции попали национальные команды Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, России, Турции и Украины.

«Мы четко дали понять, что количество допинг-случаев в некоторых регионах совершенно неприемлемо, а также что члены нашей организации обязаны обеспечить чистоту спорта в своих странах», — говорится в заявлении главы IWF Тамаша Аяна на сайте федерации.

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов отметил, что его подшефные пострадали за «прошлые ошибки».

«Новое руководство не в ответе за ошибки прошлого руководства. Но с результатом их ошибок нам иметь дело и исправлять! Уже сделали много и это высоко оценили. Наказывают не нас, а наше прошлое. Мы держим удар и создаем будущее», — сказал Агапитов «Интерфаксу».

Такого же мнения придерживается главный тренер российских тяжелоатлетов-мужчин Олег Писаревский. Об этом он сказал ТАСС.

«Это полная несправедливость. Только нас не пустили на Олимпийские игры среди всех отстраненных сборных, мы уже понесли наказание. Не понимаю, как объяснить ребятам, что они должны продолжать, когда происходят подобные вещи. Многие ведь могут махнуть рукой, ведь они готовы бороться за самые высокие места, а тут происходит такое», — приводит его слова агентство.

Главный тренер национальной команды России Николай Колесников также в негативном ключе прокомментировал решение IWF.

«Мне кажется, что IWF потом пожалеет о своем решении. А мы будем готовиться еще сильнее, чтобы доказать их ошибку. Зачем нас наказывать еще раз, после отстранения от Олимпиады? Это решение – против всей тяжелой атлетики и что это будет за чемпионат мира — без мировых лидеров? Они наказывают сами себя, пострадает наш вид спорта. Не приедут сильнейшие, что в этом хорошего? А мы за год станем еще сильнее», — рассказал он «Р-Спорту».

Эксперты уверены в том, что решение федерации несправедливое, однако в IWF пошли на такие меры, поскольку боятся, что тяжелую атлетику могут исключить из летней олимпийской программы.

«IWF сейчас не до справедливости и чьих-то внутренних проблем. Международная федерация отчаянно борется за сохранение своего вида спорта в олимпийской программе и готова принести в жертву кого угодно.

С тонущей лодки нужно кого-то сбросить, иначе ко дну пойдут вообще все. И кто от этого выиграет? А так есть надежда, что все наладится и устаканится. Хотя тяжелая атлетика настолько плотно ассоциируется с допингом, что верить в светлое олимпийское будущее этого вида спорта тяжело», — пишет обозреватель «Спорт-Экспресса» Владимир Иванов.