Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против России, а также Венесуэлы, КНДР, Ирана, Сирии, Белоруссии, Туркмении, Узбекистана. Текст меморандума публикует пресс-служба Белого дома. Согласно документу, представители США в Международном валютном фонде и других подобных кредитных учреждениях с этого момента будут голосовать против любых проектов, которые могут «пойти на пользу» указанным странам.

«Все эти указания проистекают из положений направленного на противодействие торговле людьми национального законодательства США, которому Вашингтон пытается придать экстерриториальный характер. Распоряжение было подписано в связи с тем, что Госдепартамент ежегодно публикует доклад о проблеме торговли людьми, оценивая действия других государств в данной области», — объясняет появление нового документа ТАСС.

Кроме того, из-за нового документа будет по-прежнему невозможен и культурный обмен.

«Соединенные Штаты не будут предоставлять негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии в 2018 году», — говорится в распоряжении от имени президента США в адрес Рекса Тиллерсона.

Напомним, накануне Трамп назначил госсекретаря США куратором санкций по России и КНДР.

«Тиллерсон, в частности, будет отвечать за закрепление на законодательном уровне антироссийских санкций, введенных при предыдущем президенте Бараке Обаме. Кроме того, он будет курировать исполнение ряда статей закона о санкциях, принятых против Москвы из-за якобы имевших место кибератак», — объясняет РИА Новости.

Также на этой неделе прекращающий свои полномочия посол США в Москве Джон Теффт заявил, что возможно, Америка в ближайшее время снимет часть ограничительных мер с России.

«Если мы сможем добиться прогресса в Донбассе, то мы будем готовы отменить часть санкций. Но пока мы даже не приблизились к этой цели, так что серьезного разговора на эту тему не было», — приводит его слова «Газета.ru».

Ситуацию вокруг нового пакета санкций прокомментировал глава Центра стратегических инициатив Алексей Кудрин. Он отметил, что новые документы, подписанные Трапом, повлекут «имиджевые риски для России».

«Конечно, неприятно стоять рядом с Северной Кореей и Ираном в этом списке. По своей открытости Россию сложно сравнивать с этими странами»,— сказал он ТАСС на Ярмарке финансовых и биржевых услуг Finfair.

Действительно, очередные санкции не так страшны для экономики России, как те, что предлагают сенаторы из США. В частности, Джон Маккейн и Бен Кардин убеждают президента США Дональда Трампа принять ограничения, которые могут коснуться оборонного комплекса РФ.

«Принимая во внимание, что Россия является вторым крупнейшим поставщиком оружия в мире, закупки вооружения остаются сферой, нуждающейся в строгом надзоре. Администрации также следует в полной мере воспользоваться положениями нового закона о санкциях, которые позволяют заставить другие страны значительно сократить объем покупок российского вооружения под угрозой санкций», — цитирует The Hill письмо сенаторов, отправленное в Белый дом.

Добавим, речь может идти о Турции. Американские СМИ болезненно отреагировали на недавнюю встречу президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. The Washington Examiner пишет, что она может свидетельствовать о проблемах в отношениях между США и Турцией.

«Лидер одного из важнейших союзников США по альянсу НАТО, а именно Турции, тесно сотрудничает с Владимиром Путиным. Во время их совместной пресс-конференции Эрдоган отметил, что он часто беседует с Путиным по телефону, и несколько раз назвал Путина «моим другом» и «моим дорогим другом», — сообщает издание.