Норвегия удовлетворена сотрудничеством с Росатомом в области ядерной безопасности

Министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде выразил признательность генеральному директору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву за соответствующее принципам добрососедства решение вопроса о транспортировке российского плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов» по Балтике. Об этом сообщило РИА Новости.

Бренде направил Лихачеву письмо, в котором глава МИД Норвегии сообщил, что высоко ценит партнерство между Россией и Норвегией в области радиационной безопасности и в особенности сотрудничество между Росатомом и Норвежским агентством по ядерной и радиационной безопасности.

«Хорошим примером добрососедского сотрудничества стал наш конструктивный диалог относительно транспортировки судна "Академик Ломоносов". Мы признательны за то, что Росатом принял во внимание норвежские озабоченности», — говорится в тексте письма.

В июле 2017 года Лихачев сообщил журналистам, что из-за инновационности проекта плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) возникла неопределенность с применением к нему разработанных в свое время положений морского права.

Для избежания двойной трактовки правовых документов, относящихся к регулированию передвижения плавучего энергоблока от Санкт-Петербурга до Певека, Росатом принял решение провести загрузку топлива как можно ближе к объекту потребления - на базе Росатомфлота в Мурманске, сообщил глава Росатома.

Лихачев подчеркивал, что транспортировка плавучего энергоблока по Балтике пройдет без ядерного топлива, и что Росатом таким образом идет навстречу пожеланиям стран Балто-Скандинавского региона.

«Тем самым мы полностью снимаем существующую юридическую коллизию и действуем из принципа добрососедства с нашими партнерами», — говорил Лихачев.

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» проекта 20870 предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Станция разработана с высоким запасом прочности, который делает её работу неуязвимой для цунами и других природных катастроф. Кроме того, ядерные процессы на судах отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не несут угроз окружающей среде.

Задача по обеспечению устойчивого энергоснабжения удаленных территорий является первоочередной в контексте государственной стратегии развития Крайнего севера, Дальнего востока, освоения Арктики и восстановления инфраструктуры Северного морского пути. Реализация проекта по сооружению ПАТЭС позволит обеспечить энергией удаленные районы, такие как Чукотка. Благодаря реализации данного проекта регион сможет получить мощное социально-экономическое развитие.