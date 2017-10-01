Недавно стало известно об археологическом открытии, совершенном на греческом острове Эвбея. Международной экспедиции, организованной Швейцарской археологической школой в Греции (ESAG), в сотрудничестве с региональной археологической службой удалось найти храм Артемиды, поиски которого заняли у ученых более сотни лет. Руководил экспедицией профессор Карл Ребер (Karl Reber) из Университета Лозанны.

Остров Эвбея лежит у побережья Средней Греции, напоминая, по выражению одного историка, привязанные к поясу ножны. Примерно посередине этих ножен, на побережье, обращенном к материку, есть город Эретрия. В древности он был одним из главных городов острова. С тех пор Эретрия неоднократно разорялась завоевателями, но потом все равно возникала вновь. Неподалеку от Эретрии лежит городок поменьше, под названием Амаринф (Αμάρυνθος), он упомянут еще в табличках критского линейного письма Б. Сейчас там живет чуть более трех тысяч человек.

Древний Амаринф был известен своим храмом Артемиды и совершаемым в нем ежегодным праздником (Ἀμαρύνθια). Детали местного культа, к сожалению, известны мало. Лишь Павсаний в «Описании Эллады», рассказывая о празднике Артемиды в Афинах говорит, что он был не менее великолепен, чем праздник в Амаринфе. Само название города Амаринф считали происходящим от имени жителя Эретрии, который был охвачен страстью к Артемиде.

Эпитетом местной Артемиды служило слово Κολαινίς, неясного значения. Павсаний считал, что это слова происходит от имени Κόλαινος, так звали человека, правившего в аттическом деме Мирринунт до воцарения Кекропа. Поэтому Павсаний считал, что культ Артемиды Колениды (Ἄρτεμις Κολαινίς) зародился в Аттике и оттуда попал на Эвбею. Каллимах же сообщал, что слова Κολαινίς означает «безрогая» и что такой эпитет богиня получила, так как основатель культа Агамемнон принес ей на Эвбее в жертву безрогого (κόλος) барана сделанного из воска. В другом фрагменте из Каллимаха сообщается, что в жертву Артемиде Амаринфской приносятся животные без хвоста и с одним глазом. Римский автор Клавдий Элиан говорил, что жители Эретрии приносят в жертву Артемиде Амаринфской искалеченных животных.

Еще одно свидетельство о празднике Артемиды в Амаринфе оставил Страбон: «К этому городу принадлежит селение Амаринф, в семи стадиях от городских стен. Древний город разрушили персы, причем, по словам Геродота, варвары ловили жителей сетями, массами рассеявшись около городских стен (еще и теперь показывают фундаменты зданий, и место это называется Старой Эретрией). Современная Эретрия построена на [развалинах] древнего города. О былом могуществе эретрийцев свидетельствует столб, который они некогда воздвигли в святилище Артемиды Амаринфской. Начертанная на столбе надпись гласит, что они устраивали праздничную процессию с участием 3000 тяжеловооруженных воинов, 600 всадников и 60 колесниц («География», X, I, 10, перевод Г. А. Стратановского).

Это описание Страбона обращало на себя внимание ученых давно. И им, конечно, хотелось найти культовый центр Артемиды Амаринфской. Но экспедиции в окрестностях современных Эретрии и Амаринфа начали работать более ста лет назад, а храма Артемиды так и не могли обнаружить. В 1964 году исследованиями Эретрии стали заниматься швейцарские археологии, а с 1975 года экспедиция Швейцарской археологической школы стала работать на Эвбее каждый сезон. За почти полвека работы швейцарцы нашли храмы Аполлона и Афины, раскопали укрепления западных ворот Эретрии, театр и обширный гимнасий, роскошные виллы римской эпохи с интересными мозаиками. Но храма Артемиды – главной местной достопримечательности в античные времена – обнаружить не могли. Не помогали ни указания Страбона, ни расположение современных Эретрии и Амаринфа.

С 2007 года, как рассказывает профессор Карл Ребер, археологи начали исследовать территории, лежащие в окрестностях древней Эретрии. Пробный раскоп у подножия холма Палеоэкклисиес примерно в десяти километрах к востоку от Эретрии привел к успеху. Удалось найти остатки монументального портика IV века до н. э., который образовывал восточную и северную границу некоторой территории.

Вид раскопок святилища Артемиды сверху

Тогда швейцарские археологи провели раскопки внутри этого участка, стремясь выяснить, что же там находилось. Он быстро убедились, что нашли перспективное место. Были откопаны руины нескольких строений VI – II веков до н. э. Нашли постаменты статуй с именами Артемиды, ее брата Аполлона и их матери Латоны. В то же время ученые обратили внимание, что византийской церкви неподалеку были использованы каменные блоки, которые ранее могли быть частями античного храма.

Надпись ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Надписи и значительные постройки говорили, что святилище Артемиды Амаринфской располагалось именно здесь. Но решающим доказательством найденные там многочисленные керамические фрагменты с прямоугольным штампом ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Артемиды» (родительный падеж).