Смена глав регионов означает изменение не только одной фигуры в рамках региона – оно будет иметь последствия для политической системы в целом. Такую точку зрения высказал аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов, комментируя ротацию губернаторов.

Напомним, в конце сентября и начале октября 2017 года президент России Владимир Путин снял с должностей ряд глав регионов; по информации СМИ, в ближайшее время состоятся и другие отставки губернаторов. На возможное продолжение череды отставок намекнул в беседе с журналистами и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По оценке Василия Измайлова, столь значительное обновление губернаторского корпуса не может не сказаться на других составных частях российской системы управления. В том числе, допускает эксперт, некоторые изменения могут произойти в силовых структурах.

«Ротация губернаторского корпуса, помимо всех прочих прелестей, вызывает к жизни размышления по поводу того, что же будет с действующей системой власти. Вопросы эти могут ставиться как в теоретическом, так и в совершенно практическом смысле, а именно так: как изменение одного из элементов системы повлияет на совокупность этих элементов в целом.

Иными словами, понятно: если меняешь что-то в одном месте, обязательно что-то меняется в другом – или система отторгает то, что изменили. Поэтому последующая развилка практически очевидна: либо люди, которые не так давно стали и.о. или были избраны в ходе единого дня голосования, будут отторгнуты социумом, либо будут происходить некие события, о которых мы пока не знаем и которые сделают так, что действительность вокруг новых назначенцев и вокруг нас немножко изменится.

У этого процесса много аспектов; мне хотелось бы сегодня заострить внимание на одном. Известно, что назначения последнего времени столкнулись с очень серьезными опасениями со стороны потенциально назначаемых. Значительное количество людей, к которым обращались с просьбой возглавить тот или иной регион, отказывались под тем предлогом, что губернаторская доля не слишком завидна: ответственность огромная, ресурсная обеспеченность разная, а взыскивают по полной.

Тут можно вспомнить наиболее известные случаи: казус господина Хорошавина, не такого уж плохого губернатора, казус господина Гайзера, не менее приличного губернатора, казус господина Белых – и так далее, и тому подобное. Важно то, что губернаторы постоянно находятся под контролем со стороны спецслужб – и более того, если мы принимаем во внимание ту точку зрения, что спецслужбы у нас значительно преуспели в работе, губернатор – очень удобная мишень, потому что мишень уязвимая.

При прочих равных против губернатора очень легко возбудиться и возбудить, потому что региональный аппарат огромный, контролировать его целиком нет никакой возможности – где-то да обязательно всплывет. Об этом говорит множество событий последнего времени – каждый при небольшом желании может с ними ознакомиться.

Понятно, что многие губернаторы, особенно губернаторы предыдущего призыва, что называется, выстраивали некоторые схемы, где-то находящиеся в рамках законного поля, где-то находящиеся на грани этого поля, а где-то – и находящиеся вне его. Выстраивали эти схемы с тем, чтобы способствовать личному обогащению, говоря официальным языком; или, проще сказать, чтобы заработать. И с этими фортелями те силовые ведомства, которые «вели» губернаторов в прошлом, достаточно быстро и достаточно хорошо стали справляться.

Это получилось не сразу: вспомните 1990-е годы. Но уже с конца 1990-х – начала 2000-х годов и ФСБ, и смежные с ней структуры, думаю, уже вполне отдавали себе отчет, где и за чем надо следить и кого ловить, чтобы получать такие-то и такие-то результаты.

Совершенно очевидно, что внедрение нового поколения управленцев – тех самых технократов, про которых нам рассказывают с экранов телевизоров, из радиоточек, со страниц газет и с экранов гаджетов электронные медиа, сделало задачу спецслужб сложнее. Поскольку это – люди куда более искушенные, куда более умеющие и способные выстраивать свои хозяйственные системы существенно более изящно, нежели их предшественник, – поскольку обладают для этого профильным образованием, профильными умениями и навыками, которыми не обладали управленцы предыдущего призыва.

Что это означает на практике? На практике это означает, что прежде чем снова начать работать «по губернаторам», силовые ведомства должны очень серьезно измениться. Они должны адаптировать имеющиеся контроль и влияние сообразно меняющемуся объекту. А это на деле означает очень серьезные внутренние движения внутри самих силовых ведомств.

К чему это приведет, можно только гадать. Вполне возможно, что в значительной мере изменится силовая управленческая элита, и на первые роли выйдут те люди, которые способны ориентироваться в новых реалиях. А может, и наоборот – ведомства, о которых мы по традиции по сих пор упоминаем с некоторым придыханием и понижением голоса, могут частично потерять свое всемогущество. Могут частично потерять его, коль скоро не сумеют адаптироваться к новым условиям.

А еще вполне возможен и некий третий вариант, когда руководители нынешних силовых ведомств просто не станут играть в сложные хозяйственные игры, а, что называется, «пойдут по беспределу» и станут с медвежьей грацией выкорчевывать в экономическом «лесу» те «делянки», которые для них непонятны.

В любом случае, действительность, что называется, уже не будет прежней. Какой же она будет, посмотрим. Ближайшие события покажут», – сказал Василий Измайлов.