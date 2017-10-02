В воскресенье в Каталонии был проведен референдум о независимости, который испанское правительство объявила антиконституционным. Во время референдума были столкновения между гражданами и испанской полицией. Комментаторы в СМИ пытаются интерпретировать сложившуюся ситуацию.

Politico ругает каталонское правительство. Референдум, пишет автор, был не просто нелегальным, с точки зрения испанских законов, но еще и нечестно организованным, потому что на нем можно было распечатывать бюллетени дома и голосовать где угодно в пределах Каталонии. В связи с этим автор называет его «сепаратистской подделкой демократии, созданной для того, чтобы ее единственным результатом было большинство голосов в пользу отделения». Если теперь каталонские власти начнут провозглашать независимость, Испании это, конечно, не понравится, и не должно нравиться.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии HazteOir.org

В итоге в Испании складывается токсичная ситуация, в которой ни Мадрид, ни сепаратисты не расположены к диалогу и компромиссам. Формально говоря, правда на стороне испанского государства, считает автор. Эта правда заключается в том, что каталонский референдум действительно противоречит конституции, а конституция, в свою очередь, оправдала свое существование тем, что с момента ее принятия в 1978 г. государство было демократическим. В частности, Каталония пользовалась автономией, к которой она и стремилась. Испания в принципе настолько децентрализована, что все дополнительные требования автономии, о которых еще можно говорить, сводятся в основном к символическим жестам центрального правительства.

В сложившейся тупиковой ситуации очевидно только то, что Каталония останется частью Испании. Вопрос в том, удастся ли испанским властям найти способ мирного урегулирования этой конфронтации, то есть избежать кровопролития в Каталонии. Гражданская война в Испании маловероятна, считает автор. В конце концов, речь идет о высокоразвитой западной демократии, которая входит в состав союза европейских демократий. Тем не менее, поиск способов примирения — это непростая задача.

The Economist ругает испанское правительство за то, что оно допустило ситуацию, в которой имели место массовые столкновения с полицией в ходе неконституционного референдума. Для президента Каталонии Карлеса Пучдемона, который настаивает на независимости и отказывается сотрудничать с испанскими властями, это стало моральной победой.

На самом деле насилие было точечным и отнюдь не повсеместным, отмечает автор. И в Барселоне, и в других частях Каталонии голосование по большей части проходило в мирной праздничной атмосфере, а местная полиция не препятствовала. Тем не менее, насилие имело место, а испанскому правительству в некотором роде удалось подорвать референдум — по крайней мере, в качестве «обязывающего», как его первоначально позиционировали власти Каталонии.

Полицейские автомобили на улицах Барселоны в день референдума HazteOir.org

Из-за имевшего место хаоса каталонским властям теперь трудно подсчитать явку, а эта цифра потенциально имеет очень большое значение в политической полемике. Кроме того, беспорядки укрепили противников независимости в намерении бойкотировать импровизированный референдум, а это значит, что теперь каталонским сепаратистам в ответ на их притязания можно возразить, что референдум не учитывал мнение противников.

Конечно, такая ситуация стала бы вызовом для любого испанского правительства, отмечает автор. Однако в нынешнем случае правительство можно упрекнуть в том, что оно не принимало серьезные меры по предотвращению этой ситуации. В частности, оно в свое время отказывалось обсуждать с каталонцами их жалобы по поводу финансирования, а также вступать в диалог по поводу референдума. То, что оно допустило эту конфигурацию, заставляет автора усомниться в его компетентности.