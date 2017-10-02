В Каталонии прошел референдум и организаторы подвели неутешительные для центрального правительства результаты: явка 42,34%, за полную независимость региона — почти 92%. То есть, по официальным данным, за независимость высказались почти 39% населения автономного сообщества — это примерно на треть больше, чем во время опроса в 2014 году.

О том, как проходи референдум, «Полит.ру» уже писал: кадры с действиями полиции обошли все мировые телеканалы.

Претензии к референдуму выдвигаются уже сейчас. Он проведен без согласования с центральным правительством и, более того, при полном запрете. Защиты от фальсификаций не было практически никаких. Из-за противодействия испанской полиции организаторы референдума решили, что у бюллетеней не будет никаких степеней защиты — любой мог дома распечатать сколько угодно бюллетеней, если бы была организована работа типографий, то конфисковать документы не составляло бы труда. Фактически не было защиты от «множественного» голосования, некоторые даже хвастались тем, что голосовали за независимость на разных участках. Правда, если бы в фальсификациях было бы заинтересовано руководство Каталонии, то явка, скорее всего, была бы выше: перед голосованием было заявлено, что цель — привести на участки хотя бы половину резидентов региона.

Протестующие во время проведения референдума в Каталонии / YouTube.com

И все же глава правительства (женералитата) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что формальная процедура отделения от Испании начнется в ближайшие дни. «Граждане Каталонии дали нам право на провозглашение независимого государства», — сказал он после объявления итогов голосования. Его выступление интересно тем, что ранее референдум позиционировался как обязывающий — теперь же получается, что правительство не обязано провозгласить независимость, а имеет на это право.

Глава центрального испанского правительства Мариано Рахой в ответ заявил, что произошедшее в Каталонии — это не референдум, а «постановочная акция». Он заявил, что в ближайшее время созовет парламент, чтобы депутаты обсудили действия каталонских властей и местной полиции, которая не противостояла референдуму.

Стоит отметить, что испанские биржи практически не обратили внимание на результаты референдума: утром индекс мадридской биржи IBEX 35 упал всего на 1,3%. Вполне вероятно, что брокеры просто заранее заложились на победу сторонников независимости.

Пока что фактически нет структур, которые признали бы результаты референдума. Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что прошедший референдум был незаконным. При этом он сослался на конституцию Испании, которая не дает провинции права провозглашения независимости. Схинас подчеркнул, что «если бы референдум был проведен в соответствии с испанской конституцией, то покидающая территория покинула бы Евросоюз».

Протестующие во время проведения референдума в Каталонии / Hector Linares @h_freemind

Интересно, что даже в Кремле не спешат обращать какое-то особое внимание на референдум о независимости Каталонии — хотя, казалось бы, Москва поддерживает многие сепаратистские правительства.

«Последовательная позиция Москвы заключается в том, что это внутреннее дело королевства», — заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Он также отказался оценивать действия полиции, подчеркнув, что Москва «не приемлет, когда кто-то оценивает методы работы правоохранительных органов России».