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02 октября 2017, 11:33
госбюджет Крым регионы экономика
Наталья Зубаревич

«72 миллиарда для Крыма отнимут у других регионов»

Закладка камня на автомобильной дороге "Таврида"
Закладка камня на автомобильной дороге "Таврида"
mtrans.rk.gov.ru

На реализацию федеральной целевой программы развития Республики Крым дополнительно выделят 72 миллиарда рублей, заявил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. По его словам, увеличение финансирования на 59 миллиардов уже одобрено, но ожидается и дальнейший рост в связи с реализацией проекта «Таврида».

«Суммарно в этом году программа будет увеличена на 72 миллиарда», –  приводит высказывание замминистра интернет-издание «Медуза», ссылающееся на закрытую ленту информационного агентства «Интерфакс». По словам Назарова, необходимые для этого средства предусмотрены в бюджете.

Напомним, федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя была принята в 2014 году после присоединения полуострова к России. Программа рассчитана на период до 2020 года. Ее несколько раз корректировали, в том числе в сторону увеличения. Кроме того, в начале августа 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на программу дополнительно выделено 57 миллиардов рублей.

 
Совещание о состоянии и перспективах развития организаций промышленности Республики Крым и города Севастополя 4 августа 2017
government.ru

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию с финансированием Крыма и Севастополя согласилась Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии РФ географического факультета МГУ, специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии, доктор географических наук. По ее мнению, это очень большое увеличение, но, вероятно, ситуативное: нет оснований ожидать, что в таких объемах эти регионы будут финансировать и впредь.

«Каким путем пойдет это финансирование – это еще надо выяснять. Но в любом случае 72 миллиарда рублей – это очень большая сумма, потому что за первое полугодие 2017 года все доходы Республики Крым составили 67 миллиардов рублей, а у города Севастополь – 8 миллиардов. И в этой сумме у каждого из них очень большую долю составляет именно трансферт из федерального бюджета, федеральная помощь.

Если смотреть по цифрам, Республика Крым за первое полугодие в качестве трансферта получила 35,5 миллиарда рублей, и это был самый большой трансферт среди всех субъектов Российской Федерации. У Севастополя этот показатель был более 2,5 миллиарда, а суммарно это получается более 38 миллиардов рублей. Это много; но, напоминаю, это сумма за полугодие. За год получится уже за 70 миллиардов рублей. И если вы говорите о добавке еще такого же объема, то это уже очень большие цифры.

Могу сказать, что уже за первое полугодие Крыму трансфертов добавили на 88% по сравнению с первым полугодием 2016 года. То есть сейчас усиленно вкладываются в развитие Крыма. Вероятно, потому что там сейчас идет дорожное строительство. Не знаю точно, но, по-моему, оно финансируется за федеральный счет через Росавтодор; а вот подъездные пути и автодорога, скорее всего, финансируются с помощью трансферта в бюджет Крыма. Но рост объема финансирования почти в 1,9 раза уже за первое полугодие – это очень значительный показатель. И вдруг происходит дальнейшее столь существенное увеличение финансирования, когда до конца года осталось всего-ничего?

Думаю, что как и в прошлом году, Крыму и Севастополю «подсыпают» во второй половине года – Севастополю добавляют меньше, Крыму больше. Положим, 2016 год не очень показателен, но можно взять 2015. В 2015 году в первом полугодии трансфертов для Республики Крым было сделано на 25 миллиардов рублей, сейчас, в 2017 году – 35,5 миллиарда. Да, тогда было намного больше дано Севастополю – 5 миллиардов рублей, но неважно.

 
Декабрь 2015. Включение второй цепи энергомоста между ЕЭС России и Крымской ЭС
glava.rk.gov.ru

Фактически, можно сказать, суммируя: если по двум этим субъектам Федерации в 2015 году за первое полугодие было 30 миллиардов, то сейчас этот показатель превышает 38 миллиардов рублей. Никому так не увеличивали финансирование (кроме Калининграда, но это особая история), Крым тут, конечно, чемпион. Но это означает одну простую вещь: эти средства для Крыма отнимут у других регионов. Потому что у федерального бюджета нет денег на увеличение финансирования. Как и в прошлые годы, когда рост поддержки Крыма происходил за счет снижения поддержки других субъектов Федерации. Так было уже в 2016 году.

Да, некоторое время назад говорили о том, что Россия якобы будет сокращать поддержку Донбассу (потом опровергли, кстати). Но в любом случае это не проходит в «белом» бюджете, где-то спрятано. Наверно, эти расходы где-то лежат, но в расходных столбцах прямо не обозначено, что вот это – деньги на поддержку Донбасса. И хотя появились сообщения, что эти деньги могут пойти на Калининград и Крым, это не те суммы. Да, Калининграду сильно увеличили финансирование, но там иная причина – там пытаются компенсировать льготы, отмененные в связи со вступлением в ВТО. И там понятно, куда идут деньги. А вот относительно Крыма – история с таким финансовым рывком странная.

Но по сути, все очень просто. Весь объем трансфертов субъектам Федерации составляет, грубо говоря, 1,5 триллиона рублей. 72 миллиарда рублей – это 0,5% от всех трансфертов дополнительно Крыму. И, судя по сказанному, эти деньги пойдут на дорогу, на инфраструктуру – в связи с завершением строительства моста «расшивают» всю инфраструктуру. Скорее всего, будут сделаны подъездные пути со стороны Крыма к мосту и вся дорога «Таврида». Видимо, хотят синхронизировать завершение строительства дороги со вводом в эксплуатацию моста. Я так предполагаю.

 
Глава Росавтодора Роман Старовойт (слева) осматривает строящиеся участки трассы "Таврида"
rosavtodor.ru

Много ли еще надо вкладывать в крымскую инфраструктуру? Да бесконечно много. Но не думаю, что вкладывать будут. Сейчас делаются жизненно важные вещи: идет прокладка базовой дороги, энергокабеля, строительство ТЭЦ и моста. То есть выстраиваются энергетика и логистика. С водой не знаю, как будут разбираться – а с водой тоже проблемы. Не уверена, что дальше финансирование пойдет в таком же могучем режиме. Потому что когда решены главные проблемы, на остальное уже точно денег нет.

Здесь же играют роль геополитические приоритеты: территория должна быть инфраструктурно привязана, связана с остальными. Вот это и делают. А но вряд ли Крым будет местом, которое от всей души будут и дальше развивать. Сейчас объем инвестиций в Крым вместе с Севастополем составляет порядка 2% от всех инвестиций по стране (таковы данные за первое полугодие 2017 года). Это немало, но при этом 70-80% инвестиций – это бюджет. Это не бизнес вкладывает средства, это бюджетные инвестиции. Имеются в виду бюджеты всех уровней – федеральный и региональный, потому что трансферты им дают в основном на инвестиции», – объяснила Наталья Зубаревич.

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