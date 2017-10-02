Авария на Якутской ГРЭС произошла 1 октября в 16:06 по местному времени — по предварительным данным, которые опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС России, в здании электростанции, где расположен резервный источник тока, произошел «технологический хлопок». В результате сработала аварийная система защиты и было отключено электропитание. Без электроэнергии остался Якутск с пригородами, а также ряд районов Республики Саха — Хангаласский, Горный, Намский, Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский, Таттинский, Томпонский, Усть-Майский, Амгинский и Чурапчинский.

После этого на территории Республики Саха распоряжением главы МЧС России Владимира Пучкова было введено чрезвычайное положение — в регионе уже по-зимнему холодно, по данным местных СМИ температура воздуха составляет около -1 градуса днем.

«Я ввожу режим ЧС на территории Республики Саха (Якутия). Вызывайте всех руководителей — и в городе Якутске, и во всех районах, где было отключение энергетики. Оперативные группы должны быть на каждом объекте, и обеспечьте поэтапное подключение электроэнергии на всех, в первую очередь социально значимых объектах», — приводит слова главы ведомства НТВ.

Тем не менее, местные власти не захотели вводить режим ЧС.

«Аварийно-восстановительные работы идут в штатном режиме. В республике режим ЧС не будет вводиться», — сказали ТАСС в пресс-службе республиканского правительства со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Алексея Колодезникова.

Местные службы должны были сработать максимально оперативно, поскольку из-за остановки энергоснабжения было приостановлено и теплоснабжение. В противном случае пришлось бы проводить процедуру спуска теплофиката из труб отопления. Однако этого делать не пришлось. Спустя пять часов после аварии управление МЧС региона отчиталось о восстановлении всех систем.

«В настоящий момент в работу запущены газотурбинные системы №1, 5, 6, 7 с суммарной мощностью 140 Мвт. Электроэнергия подается в плановом режиме. В г. Якутске в полном объеме запитано 100 % жилого фонда и социально-значимые объекты. Во всех муниципальных районах, попавших под отключение работают резервные источники электропитания», — говорится на сайте ведомства.

Эксперты напомнили, что чрезвычайной ситуации могло и не быть, если бы в строй была введена Якутская ГРЭС-2.

«Якутская ГРЭС должна была быть частично разгружена после ввода Якутской ГРЭС-2 (Русгидро), первая очередь которой должна была сдаваться этой осенью», — уточняет канал «Политджойстик».

После аварии стало известно, что «Якутскэнерго» начало поэтапный ввод газотурбинных установок ГРЭС-2.

«Запитана на собственные нужды Якутская ГРЭС-2, она приступила к запуску своих газотурбинных установок», — приводит слова гендиректора «Якутскэнерго» Александра Слоика РИА Новости.

Изначально сообщалось, что в результате аварии не было пострадавших, однако впоследствии выяснилось, что это не так. Мастер участка РТН Андрей Меньшинин во время взрыва получил многочисленные ожоги. Издание «Саха.инфо» уточняет, что площадь поражения тела от ожогов составила 70%. Мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Пострадавшему при аварии на Якутской ГРЭС требуется кровь любой группы. Всех готовых помочь Меньшинину Андрею Геннадьевичу ждут в понедельник с утра на станции переливания крови с городской пропиской и результатами ФЛГ», — сообщило издание со ссылкой на сообщение пресс-службы «Якутскэнерго».

После того, как стало известно об аварии, к делу подключился Следственный комитет РФ, региональное управление по Якутии сообщило, что проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.