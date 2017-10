«Коммерсантъ» в статье «"Закон Яровой" вышел за границу» пишет, что он затрагивает теперь российские структуры иностранных операторов.

«Интеллектуальной собственности требуется мегамозг»: ЦСР предлагает административный рывок в мир цифровых авторских прав.

«МАКС остался на своей земле»: самолеты не перелетят из Жуковского в Кубинку.

РБК: «Испанию бросают в урну». Каталония все-таки провела референдум о независимости.

«Бюджет на бензиновом ходу»: правительство предложило новые меры увеличения госдоходов.

«Свой в край»: Красноярский край возглавил уроженец региона Александр Усс.

«Известия»: «Регионы гасят долги». Минфин запускает комплексную программу помощи субъектам в снижении задолженности перед банками.

«Крым попал под наблюдение»: миссия БДИПЧ ОБСЕ может посетить российский полуостров во время президентских выборов 2018 года.

«Urals пойдет на экспорт через биржу»: до сих пор экспортные операции по биржевым контрактам не проводились.

«Зачистка пошла банкам на пользу»: рентабельность их активов за год выросла почти в три раза.

«Газета.ru»: «"Роскосмос" споткнулся о кладовщицу». Глава «Роскосмоса» рассказал изданию, как возник брак в «Протонах».

«Каталония никак не повлияет на отношение ЕС к Крыму»: более 700 человек пострадали при столкновениях с полицией в Каталонии.

«Кинолога застрелили на границе с Украиной»: пресса сообщает о гибели пограничника в результате боя в Курской области.

The Economist: «Хаос в Каталонии. Неконституционное голосование о независимости принимает нехороший оборот» (Chaos in Catalonia: An unconstitutional vote on independence turns nasty). Обращение испанского правительства с каталонцами вредит имиджу Испании.

«Северная Корея сблизила Америку и Китай» (North Korea has brought America and China closer). Сейчас напряженность вокруг КНДР способствует сближению между Китаем и США. В дальнейшем эта история может стать факторам отчуждения между ними.

Bloomberg: «Испанская полиция штурмовала избирательные участки, чтобы заблокировать каталонский референдум» (Spanish Police Storm Polling Stations to Block Catalan Vote). Испанская полиция, пытаясь воспрепятствовать проведению нелегального референдума о независимости Каталонии, прибегла к насилию.

«Бюджет Макрона на 2018 г. написан не для богатых людей, заявил Ле Мэр» (Macron's 2018 Budget Isn't Written for the Rich, Le Maire Says). Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что новый французский бюджет разработан не в интересах богатых, для ускорения роста экономики.

The Wall Street Journal: «Сотни человек пострадали из-за столкновений каталонцев и испанской полиции во время проведения референдума» (Hundreds Hurt as Catalans, Spanish Police Clash Amid Referendum Vote). По словам каталонских властей, из-за действий испанской полиции сотни человек получили травмы.

«Тиллерсон заявил, что США находятся в непосредственном контакте с Северной Кореей» (Tillerson Says U.S. Is Talking Directly With North Korea). Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что его страна поддерживает прямой контакт с руководством и пытается установить, не склоняется ли еще Пхеньян к организации переговоров.