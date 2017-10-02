Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин заявил, что Бинбанк, вероятнее всего, присоединится к «ФК Открытие». Таким образом Михаил Задорнов, который возглавил «Открытие» после его национализации, станет руководителем одного из крупнейших банков страны. Пусть и в состоянии банкротства.

Если ЦБ действительно в обозримом будущем сможет приватизировать банк через механизм продажи акций на бирже, то это будет уникальным примером перевода собственности из государственного владения в частные руки — не исключено, что это станет примером для других крупнейших госкорпораций. Если так, то стоит ждать серьезного противодействия этой схеме на аппаратном уровне. По всей видимости, команде Эльвиры Набиуллиной уже «стало скучно» после достижения целевого показателя инфляции.