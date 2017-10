Топ новостей 2 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Лас-Вегасе произошла стрельба с множеством жертв, каталонцы объявили о 90% проголосовавших за отделение от Испании, а Нобелевский комитет назвал обладателей премии по медицине и физиологии.

В Лас-Вегасе на фестивале музыки кантри «Route 91» неизвестный расстрелял его участников. Более 50 человек погибли, более 200 - ранены. Мужчина открыл стрельбу с балкона или из окна отеля Mandalay Bay. Стрелявший - местный житель по имени Стивен Пэддок, ему 62 года. Его тело нашли в номере отеля, откуда пенсионер вел стрельбу. Ответственность за произошедшее взяло на себе ИГ (организация запрещена в РФ).

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 октября 2017 г.

Las Vegas shooting survivor Lisa Fine: "We saw a truck that had bodies piled in it. It was the scariest thing I’ve ever seen or heard." pic.twitter.com/9NxCbnlvs7 — ABC News (@ABC) 2 октября 2017 г.

Каталония объявила, что 90% проголосовавших на референдуме поддержали отделение ее от Испании. В голосовании приняли участие 2,3 млн человек. Наблюдатели заявили о высокой явке, но и сложностях в обеспечении тайного голосования из-за отсутствия на многих участках кабин. При этом власти Испании считают референдум незаконным, а полицейские устроили разгон граждан, при котором пострадали сотни человек.

Ставят ящики на улицах, туда бросают бумажки, которые можно распечатать дома. Считать это не будут, а просто объявят о победе. Референдум 😂 pic.twitter.com/ntTBLaceP3 — Рустем Адагамов (@adagamov) 1 октября 2017 г.

Спрашивают, В Каталонии теперь КНР или КНДР ? — marat guelman (@galerist) 2 октября 2017 г.

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Награда досталась американцам Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу за открытие молекулярных механизмов, которые отвечают за суточные биоритмы. Оно объясняет, как растения и животные, в том числе человек приспосабливаются к движению Земли вокруг Солнца.

Announcement of the 2017 #NobelPrize in Physiology or Medicine pic.twitter.com/xsl533gphr — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 октября 2017 г.

Джон Хантсман, новый посол США в России

Джон Хантсман сегодня прибыл в Москву в качестве нового посла США. 3 октября он приглашен в Кремль на церемонию вручения верительных грамот. Дипломат уже встретился с Сергеем Рябковым и вручил ему копии верительных грамот.

Хантсман будет успешен в Москве настолько, насколько сдвинется обстановка вокруг России в Вашингтоне. Истерия - плохой фон для дипломатии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 октября 2017 г.

Губернатор Омской области Виктор Назаров сегодня на совещании с региональным правительством попрощался со своими подчиненными. Однако его пресс-секретарь эту информацию опровергла.Также, по данным СМИ, в ближайшее время своего поста могут лишиться глава Орловской области Вадим Потомский, котороу предложат новое назначение, и глава Коми Сергей Гапликов, который уйдет в отставку в связи с «делом "Т-Плюс"».

Позвонив в АП,с просьбой о новых дотациях,губернатор Омской области Назаров пять суток слушал:"Ждите ответа",и,не выдержав,подал в отставку. — Шляпа Челентано (@_Flagman_) 2 октября 2017 г.

Задержанный по подозрению в террористической деятельности / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

ФСБ задержала в Подмосковье членов «глубоко законспирированной» ячейки ИГ. Она планировала совершить в сентябре «резонансные террористические акты» — устроить взрывы в местах массового скопления людей и на транспортных объектах. В ячейку входили жители Северо-Кавказского региона, руководство ею осуществляли иностранные эмиссары.

Боевики ИГИЛ планировали взорвать в Москве бомбу со скрепами — недруги за бугром (@Lndcalling) 2 октября 2017 г.

Сотрудники ФСБ задержали связанных с ИГ террористов, планировавших теракты в Москве pic.twitter.com/YwAudHGuQI — Вежливые люди (@vezhlivo) 2 октября 2017 г.

Суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства бизнесмена Сергея Михайлова, известного по прозвищу Михась, к Алексею Навальному и обязал оппозиционера удалить статью под заголовком «Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе Солнцевской ОПГ», а также опубликовать опровержение того, что Михайлов являлся главой преступного сообщества.

А вот когда Михась в тюрьму сядет - как он обоснует братве свой поход в суд и подачу иска? — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 2 октября 2017 г.

Нобелевскую премию по медицине вручили за биологические часы Михася. — Константин Львович (@Sector_KL) 2 октября 2017 г.

Генеральный директор авиакомпании «Вим-Авиа» Александр Кочнев / АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

«Вим-Авиа» могут вместе с долгами выкупить инвесторы. «Будет ли дальше существовать компания "Вим-Авиа", пока нет полного понимания. Есть инвесторы, которые рассматривают для себя возможность покупки компании вместе с долгами. Но эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа», — заявил Аркадий Дворкович. Он также пообещал разработать законопроект об ужесточении правил авиаперевозок и страхования полетов и пассажиров.

История с пассажирами ВИМ-авио. Нужно законом обязать курортников отдыхать на территории РФ,-это ваш гражданский долг,как служба в армии — Эдуард Лимонов (@edvlimonov) 2 октября 2017 г.

Экспертный совет ВАК порекомендовал лишить Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Это решение принято вопреки заключению диссертационного совета, который постановил, что оснований для лишения министра ученой степени нет. Решение экспертного совета должно быть утверждено президиумом ВАК и Министерством образования и науки.

«Христианское государство» взяло на себя ответственность за лишение министра Мединского степени доктора исторических наук. — Vitaly Bragilevsky (@_bravit) 2 октября 2017 г.

Дмитрий Медведев в церкви / kremlin.ru

В противопожарных правилах появился раздел «Объекты религиозного назначения», одобренный Дмитрием Медведевым. В нем сказано, что «розлив горючих жидкостей в лампады и светильники должен осуществляться из закрытой небьющейся емкости», а «разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание». Также «допускается размещение травы по площади молельного зала в праздник Святой Троицы не более чем на 1 сутки с дальнейшей заменой».