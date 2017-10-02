Глава Красноярского края Виктор Толоконский отправлен в отставку; временно исполняющим обязанности губернатора назначен спикер Законодательного собрания края 62-летний Александр Усс, в 2002 году уже претендовавший на пост руководителя этого региона. Тогда Усс проиграл выборы Александру Хлопонину.

Напомним, выборы в 2002 году проходили в два тура. По официальным данным, во втором туре Усс набрал 42% голосов, а Хлопонин – 48%. В то время Усс, ныне входящий в партию «Единая Россия», возглавлял избирательное движение «Наши», и в своей избирательной кампании делал ставку на местный патриотизм.

Кандидаты на пост губернатора Красноярского края Александр Усс и Александр Хлопонин vesti.ru

Назначение Усса врио губернатора приведет к прекращению борьбы влиятельных московских групп за пост, полагают эксперты, опрошенные газетой «Коммерсантъ». Сам Александр Усс, непосредственно перед назначением летавший в Москву, заявил, что в качестве кандидатов во временно исполняющих обязанности главы региона в Кремле обсуждались различные фигуры, но лично ему предложение возглавить Красноярский край «поступило недавно». По его словам, он не мог отказаться, так как это «было бы не по-государственному».

Источники газеты в Кремле, кстати, сообщали ранее, что врио главы Красноярского края могут стать глава ФАНО Михаил Котюков или глава Рособоронпрома Сергей Сокол. Оба достаточно молоды и вписывались в заявленное администрацией президента назначение молодых технократов. Между тем Усс уже заявил, что намерен баллотироваться на выборах главы региона осенью 2018 года.

Он также пояснил, что никогда не относил себя к старой управленческой школе. «Я не технократ, но в душе я молод», – заявил он в интервью информационному агентству РБК.

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло представляет врио губернатора Красноярского края Александра Усса sobranie.info

По оценке ряда политологов, его шансы победить на выборах достаточно велики. В то же время источник газеты, близкий к краевому правительству, говорит, будто Усс не готов к работе на посту руководителя региона.

Сам же Усс в интервью говорит, что хотя некоторые «корректировки» в команде, которая работала под началом Виктора Толоконского, произвести намерен, в целом сохранится «преемственность в основных персоналиях». По его словам, бывший глава региона «опирался в основном на красноярцев, причем на достойных», поэтому нужно будет «корректировать не столько людей, сколько задачи, которые перед ними стоят».

Назначение Александра Усса в беседе с «Полит.ру» прокомментировал политический обозреватель Андрей Щербаков. По его оценке, Усс не только отчетливо выбивается из ряда тех новых управленцев, которые сейчас приходят во власть в регионах, но и является весьма уязвимым. Не исключено, что Усс, даже если официально станет главой региона, не останется на этом посту на полный срок, объясняет Щербаков.

«Феномен Александра Усса – это очень интересная история, история и типичная, и нетипичная одновременно. Известно, что в свое время, более 15 лет назад он проиграл выборы Александру Хлопонину. Эти выборы вошли в историю избирательных технологий России – возможно, это были самые «выборные» выборы из всех выборов, поскольку ни один кандидат на тот момент не обладал в полной мере административным ресурсом. Не обладали они им потому, что выборы были объявлены после смерти губернатора Александра Лебедя.

Агитационные материалы кандидатов на должность губернатора Красноярского края. 2002 www2001.shpl.ru

Рассказывают, что в той конфликтной ситуации, которая тогда сложилась (можно посмотреть, что это за конфликтная ситуация была), Уссу якобы было сказано, что сейчас будет Хлопонин, поскольку он получил большее количество голосов (что комиссия, кстати, оспаривала), а следующим, мол, будет уже Усс. Но история пошла немного не так: после Хлопонина был Лев Кузнецов; после Льва Кузнецова возник Виктор Толоконский (что было решением византийски правильным, но сущностно неверным: дальнейшая история показала, что тогдашние оценки были абсолютно справедливы). И вот теперь настало время Усса.

В этой ситуации есть очень много чего сказать, но главное, наверно, вот что. Да, понятно, что Усс не вписывается в ту линейку управленцев, о которых заявлено как о молодых технократах. Понятно, что он вписывается в какую-то другую линейку, которая может быть обозначена словом «местные». И точно так же понятно, что, обладая определенным бэкграундом, определенной укорененностью в элитах и определенной биографией, Усс чрезвычайно уязвим. Уязвим прежде всего с точки зрения того, как он сам и люди его поколения привыкли вести дела.

Очевидно, что надзорные органы (а это не только силовики, которых мы так часто к месту и не к месту вспоминаем, а, предположим, такой совершенно гражданский, но очень эффективный инструмент как Экомониторинг) подобные активности считывает достаточно быстро. В этой связи существуют подозрения, что репутация Усса, которая у него сложилась и в крае, и на федеральном уровне очень скоро будет подтверждена чуть большим объемом фактом, чем она подтверждается обычно. Поскольку спрос с председателя Законодательного собрания совершенно инаковый, нежели спрос с губернатора, а Красноярский край, помимо всего прочего, в скором времени должен провести универсиаду. И назначение Усса – это, прежде всего, сигнал определенным группам, в том числе и хозяйственным, по тому, что, как, почему и зачем нужно делать в связи с этим очень важным спортивным событием.

Инспекция объектов Всемирной зимней универсиады 2019 года Пресс-служба СФО

И если не произойдет ничего экстраординарного, то, наверно, с очень высокой степенью вероятности можно будет говорить о том, что господин Усс не высидит на своей должности полный срок. И речь должна идти не о том, почему назначен он и какую черту под какими процессами это назначение подводит, а о том, кто будет следующим и как этот следующий выстроит региональную экономику и встроит ее в контекст федеральной.

Потому что Красноярский край – не только один из самых крупных (второй по величине в РФ – прим. ред.), но и один из экономически важнейших регионов России, тот самый «становой хребет», который так часто любят поминать провластные политологи», – считает Андрей Щербаков.