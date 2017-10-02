В Лас-Вегасе в результате стрельбы на фестивале кантри-музыки погибли более 50 человек. Еще по крайней мере 200 человек получили ранения. Больницы города переполнены. Об этом журналистам сообщил шериф города Джозеф Ломбардо — начальник муниципальной полиции.

Среди погибших — два офицера полиции, которые, правда, в момент атаки не находились при исполнении обязанностей. Двое полицейских, которые находились на дежурстве, получили ранения, состояние одного из них медики оценивают как критическое. Также в критическом состоянии находятся еще тринадцать человек.

По словам шерифа, имя нападавшего уже известно полиции, однако прессе оно было названо не сразу — судя по всему, полиция проверяла личность убитого стрелка. Преступник открыл огонь с 32-го этажа отеля Mandalay Bay, где позже был застрелен полицейскими. Оказывал ли он сопротивление, неизвестно. В номере было обнаружено оружие. Считается, что стрелявший был «одиночкой», то есть не связан ни с одной экстремистской группировкой.

Полицейские Лас-Вегаса во время спецоперации / YouTube.com

Стрелком оказался 64-летний белый мужчина Стивен Паддок, который проживал в Неваде в 130 км от Лас-Вегаса. Сообщается, что «он был известен местной полиции», но почему именно он попал в поле зрения правоохранительных органов — не сообщается.

По свидетельству очевидцев, огонь велся из автоматического оружия — во всяком случае те, кто был недалеко от отеля Mandalay Bay, говорят о стрельбе очередями. Это позволяет объяснить, как один стрелок смог убить и ранить более 250 человек.

Кантри-фестиваль под открытым небом проходил в нескольких сотнях метров от отеля. Всего на фестиваль, ради которого перекрывается одна из центральных улиц Лас-Вегаса, пришло около 30 тысяч человек.

В гостинице Паддок остановился вместе с 62-летней женщиной по имени Мэрилу Дэнли, которую удалось разыскать через несколько часов после происшествия. Также какое-то время велись поиски автомобиля, на котором она могла скрыться — у машины номера штата Невада.

В Лас-Вегасе перекрыты дороги, какое-то время были запрещены вылеты из местного аэропорта Мак-Карран.

Служба спасения на месте стрельбы в Лас-Вегасе / Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Ростуризм уже призвал россиян, которые находятся в Лас-Вегасе, «избегать мест массовых скоплений людей и следовать указаниям местных властей». По данным ведомства, в настоящее время организованных групп российских туристов в Лас-Вегасе нет, в городе находится не более 50-ти самостоятельных российских туристов. При этом информации о пострадавших российских туристах в Ростуризм не поступало.

Сегодняшний случай в Лас-Вегасе — самый крупный массовый расстрел в истории Соединенных Штатов. Более того, более 50 погибших — это больше, чем «обычно» убивают в течение года. Правда, обычно стрелки — это ученики школ, колледжей или университетов, которым, во-первых, не так просто достать оружие, потому что они, зачастую, несовершеннолетние, а во-вторых, стрельба происходит в классах, где находится не так много людей.

Причины, которые побудили Стивена Паддока открыть стрельбу, неизвестны. Он не вдвигал требований, не вел, во всяком случае открыто, политической агитации.