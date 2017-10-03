Эксперт: Планирование строительства становится более точным, что положительно сказывается на репутации Росатома

Росатом установил рекорд по скорости строительства атомного реактора в новейшей истории российской атомной отрасли. Пуск третьего энергоблока Тяньваньской АЭС в Китае состоялся менее чем через пять лет после начала его строительства. Пуск реактора ВВЭР-1000 энергоблока №3 Тяньваньской АЭС успешно состоялся на прошлой неделе 28 сентября, в то время как Церемония заливки первого бетона в основание блока прошла 27 декабря 2012 года, отмечает РИА «Новости».

Иван Андриевский, первый вице-президент Российского союза инженеров:

Ускорить строительство энергоблоков Росатому помогли два фактора. Во-первых, опыт Росатома растет с каждым годом, вместе с ними растёт квалификация российских строителей, улучшаются и технологии – всё это позволяет строить быстрее, не снижая уровень качества и надёжности, а наоборот, их повышая. Во-вторых, китайский проект особый – там был высокий уровень локализации (до 70 %) и сильная заинтересованность китайцев в ускорении строительства. Это сыграло решающую роль.

Важным плюсом выхода на серийное строительство является то, что планирование строительства становится более точным, что положительно сказывается на репутации компании и, соответственно, числе заказов.