Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко недовольна качеством экономических прогнозов правительства. На слушаниях, которые были посвящены проекту бюджета на 2018 год, она сказала, что расхождение запланированных и фактических доходов бюджета за первое полугодие составило почти триллион рублей.

«Хочу вновь обратиться к качеству прогнозирования. Задачи планирования, стоящие перед правительством, невероятно сложны. А без точных прогнозов бюджетное проектирование просто лишается своей сути», — отметила Матвиенко.

Также Матвиенко указала, что министр экономического развития Максим Орешкин в рамках «правительственного часа» доложил, что качество экономических прогнозов улучшилось. «Однако и в текущем году нам не удалось достичь их достоверности», — отметила Матвиенко.

Доклад Максима Орешкина во время правительственного часа 27 сентября 2017 Совет Федерации

Действительно, расчеты правительства практически никогда не оказываются точны, и этому есть как объективные, так и субъективные причины.

С одной стороны, практически невозможно с точностью до рубля предсказать расходы и, особенно, доходы — во многом они опираются на факторы, которые никак не зависят от действий правительства (например, цены на нефть и другие ресурсы). Даже экономический рост, а от него напрямую зависят сборы корпоративных налогов, сложно предсказать с точностью, прогнозы всегда уточняются на протяжении года.

С другой стороны, правительство заинтересовано в занижении доходов в бюджете — потому что всеми дополнительными доходами, которые не заложены изначально, правительство распоряжается практически самостоятельно. Вдобавок, если в проекте бюджета доходы занижены, можно «отбиваться» от требований тех, кто настаивает на увеличении финансирования.

Бюджет был одобрен правительством на прошлой неделе и формально внесен в парламент в пятницу. Совет Федерации должен будет рассмотреть документ после того, как он пройдет три чтения в Госдуме. Причем у сенаторов нет права вносить правки в бюджет, как и в любой другой закон — они могут его либо одобрить, либо наложить вето.

Внесение проекта федерального бюджета на 2018-20 Марат Абулхатин/Фотослужба ГД

Тем самым Валентина Матвиенко признала, что документ не является для сенаторов котом в мешке. «В нем учтен целый ряд предложений Совета Федерации, которые формировались на основании предложений регионов», — подчеркнула она.

Между тем правительство внесло в Думу законопроект, который отменяет зависимость страховой нагрузки на малый бизнес от уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Новый порядок расчета менее прозрачен для бизнеса, а взносы все равно будут индексироваться выше инфляции. Документ был внесен вместе с бюджетом, что неудивительно, так как от него существенно зависят внебюджетные фонды.

Проблема кроется в повышении МРОТа до прожиточного минимума с 2019 года. Если страховые взносы индивидуальных предпринимателей не будут отвязаны от МРОТа, то страховые взносы ИП вырастут в ближайшие пару лет слишком сильно. Предложенные изменения позволят сохранить «экономически обоснованный уровень фискальной нагрузки» по уплате страховых взносов для ИП, не производящих выплат физлицам, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если законопроект будет принят, то ИП будут уплачивать 26 545 рублей на пенсионное страхование и 5 840 рублей на медицинское страхование — итого 32 385 рублей в год. Таким образом, если закон примут, платеж по взносам вырастет на 15,7% относительно текущего размера, а если сохранится привязка к МРОТ, то взносы вырастут по меньшей мере на 26,5%.