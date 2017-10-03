На Смоленской АЭС начали производить кобальт-60

На Смоленской АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион Росатома) начато производство радиоактивного изотопа кобальт-60.

Кобальт-60 имеет стабильно высокий коммерческий спрос на российском и мировом рынке, а перспективы развития его производства просматриваются на десятилетия, пояснили в пресс-службе атомной станции. Изотоп уже нашел широкое применение для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, для стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных отходов, радиационной хирургии различных патологий, для гамма-дефектоскопии различных изделий.

Загрузка первого дополнительного кобальтового поглотителя в реактор первого энергоблока станции позволяет сделать значимый шаг к масштабному развитию современных радиационных технологий, чтобы получать не существующий в природе, но необходимый для медицины и промышленности химический элемент, отметили на Смоленской АЭС.

«Это ключевое событие в достижении стратегической цели госкорпорации «Росатом» по созданию новых продуктов для российского и международного рынков. Чтобы своевременно приступить к наработке изотопа кобальта Co-60 подразделения нашего предприятия приложили максимальные усилия, а реализация проекта является ярким примером эффективной командной работы», - сообщил директор станции Павел Лубенский.

Как пояснил заместитель главного инженера САЭС по безопасности и надежности Александр Абаимов, реакторы атомной станции способны не только стабильно и надежно снабжать электроэнергией потребителей, но и выпускать в процессе эксплуатации ценнейшую продукцию, потребность в которой постоянно растет. По его словам, конструктивные особенности РБМК (реактор большой мощности канальный) позволяют осуществлять загрузку и выгрузку дополнительных кобальтовых поглотителей в любой момент времени, облучать большой объем стартового материала, не нарушая технологический цикл.

Процесс загрузки кобальтовых поглотителей ничем не отличается от загрузки штатных дополнительных поглотителей с карбидом бора – с помощью разгрузочно-загрузочной машины. Ее выполняет персонал реакторного цеха под руководством специалистов блочного щита управления. Процесс облучения кобальта для получения нужного изотопа занимает около пяти лет.

«У дополнительных кобальтовых поглотителей две функции - это не только экономически целесообразная наработка изотопов с целью производства источников гамма-излучения, но и обеспечение безопасной эксплуатации реактора за счет поддержания парового коэффициента реактивности в заданных технологическим регламентом пределах», – рассказал заместитель начальника отдела радиационных технологий САЭС Руслан Смирнов.

Российские атомщики играют важную роль в мировых поставках изотопа кобальта. Благодаря уникальным возможностям реакторов РБМК, Росэнергоатом является лидером по наработке кобальта-60 в России. Уже более 20 лет изотоп производится на Ленинградской АЭС. Чтобы сохранить и увеличить долю производства Со-60 на мировом рынке, в 2016 г. был инициирован проект по организации его производства на Смоленской и Курской АЭС.

В декабре 2016 года был подписан новый контракт на сумму 73,6 млн долл. по поставке Со-60 в период до 2034 года канадской компании «MDS Nordion», специализирующейся на инновационных технологиях в медицине и радиотерапии. Объем поставок составит порядка 10 млн кюри в год. Реализация данного проекта позволит Росэнергоатому нарастить ежегодную выручку почти на 8 млн долл.

До конца этого года в первый реактор Смоленской АЭС планируют загрузить около 2 десятков кобальтовых поглотителей, которые изготавливает ПАО «Машиностроительный завод». В 2018–2019 годах дополнительные кобальтовые поглотители загрузят в реакторы блоков №2 и №3 САЭС и энергоблок №4 Курской АЭС.

Смоленская АЭС ежегодно выдает в энергосистему страны в среднем порядка 20 млрд киловатт-часов электроэнергии, что составляет около 13% энергии, вырабатываемой в концерне «Росэнергоатом», и более 80%, производимой энергопредприятиями Смоленской области.