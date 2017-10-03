Научно-исследовательский флот Федерального агентства научных организаций (ФАНО), Росгидромета и Роснедр пришел в «катастрофическое и кризисное состояние». Об этом, как пишет «Коммерсантъ», утверждается в докладе Министерства обороны «О комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности в 2016 году».

Средний износ флота превышает 80%, а возраст судна — 34 года. Частично проблему могла бы решить ФЦП «Мировой океан», но против нее, как указывает оборонное ведомство, выступает Минфин.

Самая тяжелая ситуация, согласно информации Минобороны, у Росгидромета (16 научно-исследовательских судов (НИС) ограниченного и неограниченного района плавания). Средний возраст НИС неограниченного района плавания составил 34 года (за исключением НИС «Академик Трешников»), а возраст пяти судов ограниченного района плавания — 35 лет.

Научно-исследовательское судно "Академик Трёшников"

С 2013 года из-за отсутствия бюджетных средств Росгидромету ежегодно приходилось выводить суда из эксплуатации из-за их износа, а оставшиеся НИС «могут полностью прекратить работу в ближайшие годы», что приведет к остановке всех экспедиций по мониторингу внутренних морских вод и территориального моря России. Причем в 2016 году ведомство провело 21 морскую экспедицию, главным заказчиком были нефтегазодобывающие компании.

Средний возраст НИС ФАНО (13 судов неограниченного района плавания) также составляет 34 года, техническое состояние оценивается как неудовлетворительное. Все суда имеют неэкономичные двигатели, оборудованы маломощными, малопроизводительными техническими средствами. Из-за устаревшего оборудования на российских судах экипаж больше, чем на аналогичных иностранных судах. В 2016 году ФАНО провело 39 научных экспедиций (что сопоставимо с предыдущими годами) во всех российских морях и «стратегически важных» районах Мирового океана.

В Минобороны считают, что для восстановления морской экспедиционной работы «в полном объеме и на высоком мировом уровне» необходимо строить новые суда, которые специально должны быть спроектированы для научной работы. Это можно осуществить в рамках ФЦП «Мировой океан», которая, правда, пока еще не поступала для обсуждения в Минфин и Минэкономразвития. При этом известно, что по настоянию Минфина программа уже урезана, но до сих пор неизвестно, «пропустит» ли ее ведомство Антона Силуанова.

Пуск подводной лодкой ракеты "Калибр" / mil.ru

В «военной» часть доклада Минобороны описывает достаточно противоречивую картину. С одной стороны, указывается на многочисленные геополитические вызовы, стоящие перед страной, с другой стороны утверждается, что «широкомасштабные военные действия» против России с морских и океанских направлений вестись, скорее всего, не будут. Также и состояние ВМФ: количество военных кораблей признается удовлетворительным, но по части систем обеспечения флот находится в довольно затруднительном положении.

Хуже всего дела обстоят с развитием «глобальных информационных систем» для нужд флота: они, как указывает «Коммерсантъ», находятся в «кризисном» состоянии. Происходит это, по оценке авторов доклада, потому, что новая техника не поступает и приходится использовать старую, которую уже пора списывать.