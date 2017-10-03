Эксперт: Российско-китайское сотрудничество в атомной сфере развивается последовательно и эффективно

28 сентября 2017 года в 23 часа 27 минут (по московскому времени) реакторная установка энергоблока № 3 Тяньваньской АЭС, сооружаемой в Китае при техническом содействии Росатома, выведена на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). Это завершающий этап физического пуска АЭС.

Леонид Гусев, эксперт Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ:

Российско-китайское сотрудничество в атомной сфере развивается последовательно и эффективно. Стоит отметить, что Росатом, будучи мировым лидером по строительству атомных энергоблоков, выполняет свои обязательства в срок.

Китайские партнеры высоко ценят совместный опыт, в надежности российских ядерных технологий они уже убедились (первый блок Тяньваньской АЭС, построенной по российскому проекты, успешно работает с 2005 года), поэтому вполне понятно желание китайской стороны это сотрудничество продолжить. В частности, ведутся переговоры о том, что Росатом может построить новые атомные энергоблоки на другой площадке.