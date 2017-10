«Коммерсантъ» в статье «Флот завтрашнего дна» пишет, что состояние научно-исследовательских судов требует срочных финансовых вливаний.

«Геополитика в помощь снабжению»: военным морякам хватает вызовов и не хватает обеспечения.

«На каталонский вопрос отвечают всей Европой»: итоги референдума стали проблемой не только для Мадрида и Барселоны, но и для ЕС.

РБК в статье «Черный октябрь» описывает произошедшее в Лас-Вегасе, где на музыкальном фестивале застрелены более 50 человек.

«Первый пришел»: стал известен претендент на покупку «ВИМ-Авиа».

«Предприниматели отвяжутся от МРОТ»: правительство представило новую формулу страховых взносов для ИП.

«Беззащитный министр»: эксперты ВАК рекомендовали не признавать докторскую диссертацию Владимира Мединского.

«Известия»: «Кредитная нагрузка россиян рекордно снизилась». Клиенты банков гасят старые кредиты быстрее, чем оформляют новые.

«"Газпрому" предлагают поднять планку продажи газа»: увеличение лимитов для госкомпании может стать компромиссом в реформе торгов.

«За губернаторами усилят антикоррупционный контроль»: в управлении администрации президента по вопросам противодействия коррупции разрабатывают рекомендации для новых глав субъектов.

«Кровавое воскресенье»: в статье перечисляется, что известно об устроившем побоище на фестивале кантри стрелке и его предшественниках.

«Газета.ru»: «Россия спасает врага Америки». Долг Венесуэлы перед Россией будет реструктуризирован до конца года.

«Супербанк на базе двух дырявых»: в России может появиться новый банк, который войдет в пятерку крупнейших кредитных учреждений.

«Россия, построй военную базу»: Россия ведет переговоры о размещении в Киргизии второй военной базы.

Почему совет ВАК проголосовал за лишение Мединского ученой степени описывается в статье «Министра степени лишают».

The Economist: «Самая смертоносная массовая стрельба в Америке. Как минимум 58 человек погибли и 515 ранены во время стрельбы в Лас-Вегасе" (America’s deadliest mass shooting: At least 58 people are killed and 515 injured in a shooting in Las Vegas). Стрелок открыл огонь с высотной гостиницы по толпе, которая собралась на музыкальный фестиваль.

«Нобелевские премии 2017 года: Нобелевская премия по медицине за объяснение биологических часов» (The 2017 Nobel prizes: A Nobel prize for medicine for the understanding of body clocks). Ген и белок образуют биологический маятник.

Bloomberg: «Стрелок убил как минимум 58 человек в Лас-Вегасе» (Gunman Kills at Least 58 in Las Vegas). Стрельба, открытая на фестивале в Лас-Вегасе, стала самой кровопролитной в современной истории США.

«Насколько далеко может зайти каталонский бунт?» (How Far Can the Catalan Rebellion Go?). Сепаратистское движение в Каталонии — это серьезная угроза конституционному порядку в Испании.

The Wall Street Journal: «Каталония. Головная боль для Испании, но не для Европы» (Catalonia: A Headache for Spain, Not Europe). Хаос в Каталонии — это неприятное напоминание о сложностях, которые имеются в Европе, но настоящую проблему он представляет именно для Испании, а не для Европы в целом.

«Между войной и приятием: третий сценарий по Северной Корее» (Between War and Acceptance, a Third Way on North Korea). Президент США Дональд Трамп намекал, что в отношениях США и КНДР есть два сценария: капитуляция или война. Но аналитики все чаще говорят о третьем варианте: запугивании и сдерживании.