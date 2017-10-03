Столичное правительство утвердило новую схему представления субсидий малому и среднему бизнесу. Вскоре субсидии смогут компенсировать 15% документально подтвержденных затрат, но не более 10 млн рублей.

Конечно, поддержка кого бы то ни было — это очень хорошо и отлично ложится, например, в предвыборную кампанию. Только не стоит забывать, что «своих» денег у мэрии нет. То есть каждый рубль, который достался малому бизнесу, изначально принадлежал, например, продавщице, которая платит НДФЛ. Или корпорации, которая не откроет еще одной вакансии, которая была бы мечтой для той самой продавщицы.

Зато потом любой успех малого бизнеса можно будет приписать мэрии. Это будет красиво выглядеть в предвыборных буклетах.