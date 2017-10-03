СМИ обсуждают стрельбу в Лас-Вегасе. Вечером в воскресенье стрелок открыл огонь из высотного здания гостиницы по толпе собравшихся на фестиваль музыки кантри. В результате 59 человек погибли и более 500 были ранены. Полиция установила, что стрелял житель штата Невада по имени Стивен Пэддок. Позднее террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за эту стрельбу.

Стивен Пэддок Фото из социальной сети

The Economist ядовито замечает, что у американских политиков есть склонность после эпизодов со стрельбой призывать общественность не политизировать тему. Когда происходит авиакатастрофа, они не возражают против того, чтобы СМИ обсуждали безопасность полетов и возможные ошибки авиакомпаний. Когда происходит теракт, они и сами участвуют в дискуссии о том, как нужно повышать уровень безопасности. Но когда случается инцидент со стрельбой, они категорически возражают против того, чтобы проводились связи между этим событием и законодательством о владении огнестрельным оружием. А отсылки к прецедентам в Австралии и Британии, когда после таких массовых расстрелов ввели жесткие ограничения на владение таким оружием (что привело к сокращению таких преступлений), вообще называют неуместными и неприличными.

Постер Национальной стрелковой ассоциации США NRA

Впрочем, речь идет о правящих политиках. Оказавшиеся в оппозиции демократы как раз с большой готовностью воспользовались случаем, чтобы вернуть в фокус внимания тему стрельбы, огнестрельного оружия и законодательства. Нельзя сказать, чтобы, находясь у власти, демократы пытались серьезно менять ситуацию с владением оружием, но сейчас их эта тема очень увлекла. Некоторые авторитетные конгрессмены-демократы, пишет CNBC, обратились к конгрессу призывом законодательно воспрепятствовать повторению таких массовых расстрелов. Призывы начались еще до того, как выяснились подробности ситуации, то есть было еще не вполне понятно, какие именно законодательные меры следует предпринять.

Акция "Gays Against Guns" в Нью-Йорке 2 октября 2017 Iryna Yafimchyk / Working Families

Позднее ответственность за стрельбу взяло на себя ИГ. The Atlantic рассуждает о том, почему это произошло. Специфика в том, что Пэддок из Невады не был известен симпатиями к этой организации, и до сих пор никаких связей с ИГ у него не выявлено. Между тем, ИГ назначило его своим «воином». А вот разговоры о том, что ИГ вот-вот возьмет на себя ответственность, начались почти сразу, потому что оно готово брать на себя ответственность за что угодно, включая ураганы.

На самом деле, ИГ, конечно, никакой ответственности за ураганы себе не приписывало: оно просто злорадствовало. Оно, действительно, приписало себе многие громкие преступления. Из-за этого может сложиться впечатление, что они просто мониторят новости и начинают заявлять о себе при первом удобном случае. В самом деле, заявляют о себе по самым разным поводам, но до недавнего времени брали ответственность преимущественно в тех случаях, когда имели для этого подтверждения. Если бы они наобум приписывали себе всё подряд, их бы уже давно перестали воспринимать всерьез.

В случае с Пэддоком, конечно, притязания ИГ звучат абсурдно. Вполне возможно, что эти заявления всё же окажутся ложными. В таком случае нынешняя история может указывать на образование тенденции. Если они в интересах пропаганды начнут неразборчиво приписывать себе всё подряд, они быстро потеряют авторитет. Помимо того, что заявления утрачивают правдоподобие, имеет значение имидж «воинов». Если они начнут оказываться вовсе не мусульманами, а сумасшедшими христианами или алкоголиками, это едва ли понравится пастве ИГ. Таким образом, нынешнее заявление ИГ может оказаться показательным для оценки нынешнего уровня их пропаганды.