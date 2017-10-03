Журналист и телеведущая Ксения Собчак обратилась через социальные сети к оппозиционному политику Алексею Навальному с призывом действовать вместе. В своем блоге в Instagram Собчак предложила Навальному выработать совместный план действий; в то же время она не пояснила, намерена ли участвовать в президентских выборах.

СМИ обратили внимание на эту публикацию.

Интерес к вопросу, готова ли Ксения Собчак заниматься политикой и, возможно, как-то помимо голосования участвовать в выборах, СМИ стали проявлять после того, как источники газеты «Ведомости» в администрации президента сообщили, что в Кремле рассматривают вариант, при котором «спарринг-партнером главного кандидата в президенты» могла бы оказаться женщина. При этом один из источников назвал именно Ксению Собчак наилучшим вариантом для подобной кампании.

Свои слова он мотивировал тем, что Собчак демонстрирует образ современной молодой женщины, которая была бы не против пойти в политику: умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины. Сама Собчак на вопросы по этому поводу отреагировала негативно: в резких выражениях она сообщила, что ее ни о чем не спрашивали и что ни с какой «апешечкой» (АП, то есть администрация президента, где, по словам источника «Ведомостей», рассматривалась идея женщины как главного соперника Путина на выборах – прим.ред.) и «прочим адом» «никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь».

Позже в Кремле опровергли информацию об обсуждении выдвижения на выборах президента России женщины-кандитата. В то же время глава российского государства Владимир Путин не исключил выдвижения Собчак на выборах в качестве его противника – наравне с другими кандидатами, которые по закону имеют право выдвигаться. В то же время Путин сказал, что не слышал ничего о возможном участии Собчак в выборах.

В.Путин на заседании / kremlin.ru

Тем не менее, постом с призывом к Навальному объединить силы телеведущая явно продемонстрировала, что интересуется политикой и непосредственно президентской кампанией, которую Навальный в настоящее время уже ведет. По словам Собчак, объединение даст возможность «вместе стать сильнее». Этот мотив она подчеркнула несколько раз, пояснив, что Навальный в настоящее время собирает крайне малочисленные митинги, в то время как «коммерческие выступления» Собчак в разных городах «собирают полные залы».

Прокомментировать для «Полит.ру» происходящее согласился директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Павел Салин. По его мнению, отвечая на вопросы «Полит.ру», он высказал мнение, что, несмотря на опровержение возможных контактов с Кремлем Собчак сейчас фактически действует в его интересах.

Павел Салин

«Чтобы понять логику развития событий в этой ситуации, нужно понимать цели, которые преследует власть. У нее сейчас стоит задача обеспечить легитимность итогов президентских выборов. Вроде бы единый день голосования 10 сентября продемонстрировал, что власть контролирует ситуацию, но мало ли что? К марту общественные настроения могут измениться. К тому же у нас весной население традиционно гораздо менее лояльно настроено по отношению к власти, чем в начале осени.

И самое главное: в кампании 10 сентября, в летне-осенней кампании, никак не участвовал так называемый фактор Навального, а в президентской кампании этот фактор присутствует. Поэтому возможно, что сам процесс и результаты президентских выборов для власти будут не столь оптимистичны, как итоги единого дня голосования 10 сентября. И Навальный уже фактически ведет параллельную избирательную кампанию. И эта кампания может очень серьезно ударить по легитимности итогов «настоящей» президентской кампании. Потому что Навальный в принципе может мобилизовывать и выводить на улицы жителей крупных городов – что он и продемонстрировал уже.

Поэтому перед властью сейчас стоит вопрос, как эту параллельную президентскую кампанию Навального как максимум вообще свернуть, а как минимум – дискредитировать, с тем, чтобы не было знака равенства (а его появления и добивается Навальный) между путинской президентской кампанией и кампанией Навального. Повторю: перед властью сейчас стоит задача как минимум дискредитировать параллельную президентскую кампанию Навального. И госпожа Собчак является одной из тех публичных фигур, которые могут эту кампанию дискредитировать.

Да, возможно, все же рассматривается выдвижения ее в президенты – с тем, чтобы она часть электората Навального увела с улиц на избирательные участки. В принципе, такой маневр власть осуществила в 2012 году с господином Прохоровым: когда люди стали выходить на протестные акции, выдвинулся Прохоров и тем самым связал часть протестного электората, вернув его в легальное русло.

Конечно, не факт, что у госпожи Собчак получится, если она будет выдвинута во время президентской кампании; и не факт, что она может собрать сколько-то приличный процент людей увести от Навального – поэтому, думаю, сейчас рассматривают запасные варианты. Была ведь некая утечка (по-моему, сама Собчак проговорилась), что рассматривался проект реалити-шоу типа президентских выборов. В этом проекте она якобы должна была принять участие – то есть не в самих выборах, а именно в реалити-шоу. Возможно, это и есть один из планов по тому, как придать кампании, проводимой Навальным, фейковый характер.

То есть я бы говорил здесь о том, что готовится кампания по дискредитации параллельной президентской кампании Навального, и рассматриваются варианты, как это сделать. И госпожа Собчак вполне может стать одним из публичных лиц этой президентской кампании. Потому что Навальный в 2011-2012 году очень сильно проиграл, совершив ошибку (потом он ее смог исправить). Ошибкой было то, что он в публичном поле появлялся к обществе покойного господина Немцова, госпожи Собчак и прочих скомпрометировавших себя деятелей, которые либо были родом из 1990-х и имели негативный бэк, либо изначально имели негативный бэк, как госпожа Собчак.

Ксения Собчак во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным / kremlin.ru

Сейчас Навальный сумел дистанцироваться, занять свою уникальную нишу. А задача власти – притянуть его обратно к той либеральной тусовке, которая не пользуется никакой популярностью даже у жителей крупных городов. Власти нужно это, чтобы сократить ему свободу маневра и лишить его статуса политика, превратив в глазах общественности в просто политического шоумена, которыми являются представители либерального лагеря. Причем речь идет о превращении в шоумена с гораздо более узкой аудиторией, чем сейчас есть у Навального.

И да, фактически, Собчак уже сейчас играет на руку власти, принимает участие в кампании власти против Навального. И, действительно, может быть, и рассматривался вариант ее выдвижения на президентские выборы; сейчас он признан неосновным, но это не исключает ее участия в кампании по дискредитации президентской кампании Навального. И она действительно призывает его объединиться именно затем, чтобы его с высот, на которые он вырвался в первой половине этого года, спустить обратно до уровня всей остальной либеральной тусовки, которая какого-то политического влияния за пределами московских салонов не имеет. В отличие от Навального.

Есть ли у самой госпожи Собчак своя аудитория, раз уж она призывает Навального объединить их? Есть, но это именно аудитория шоумена. Задача власти – вывести Навального с политического поля, превратить его из политика обратно в шоумена. То есть главное тут – даже не аудиторию его сузить, а изменить его статус. Сейчас он – политик, единственный реальный оппозиционный политик федерального уровня. Задача власти – лишить его этого статуса, превратить в представителя околополитического шоу-бизнеса, каким он был фактически до 2017 года. Задача власти – лишить его статуса политической фигуры общероссийского масштаба.

Есть ли в оппозиции кто-то, кто мог бы с ним взаимодействовать, не лишая его статуса политика? Потенциально есть, и перед Навальным сейчас стоит задача формирования протестной коалиции, чтобы расширять свою аудиторию. Но, по-моему, в силу своих личных качеств он пока к этому не готов. Плюс – еще вопрос, будут ли с ним договариваться другие. Допустим, господин Гудков-младший заявил о себе на московских выборах. Но будет ли с ним Навальный договариваться, это еще вопрос. Гудкову это нужно, потому что Гудков – фигура оппозиционная московского уровня, а Навальный – общероссийского уровня. Но начнут ли они договариваться…

Словом, такие фигуры, с которыми Навальному возможно было бы договориться без ущерба для своего статуса, есть, в том числе на левом фланге (я не имею в виду Удальцова). Но станут ли они договариваться, неясно. Сложится ли эта коалиция? Это непросто, но если сложится, то нынешний политический режим не устоит – будет вынужден сильно трансформироваться либо даже уйти в небытие. Но вопрос о создании оппозиционной коалиции остается открытым», – сказал Павел Салин.